Altında deprem! Ons geri çekildi, gramı peşinden sürükledi

Piyasaların beklediği kritik veri olan ABD tüketici enflasyonu, ocakta beklentilerin üstünde gelince ons altın fiyatında düşüş yaşandı.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Önceki gün açıklanan verilere göre ABD’de ocakta aylık enflasyon yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.1 oldu. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0.2 olması, yıllık yüzde 2.9’a gerilemesi yönündeydi.

FED KARARI NE OLACAK?

Çekirdek enflasyon ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0.4 ile 8 ayın zirvesine yükseldi. Yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 3.9 oldu. Beklenti yıllık yüzde 3.7 olması yönünde idi. Söz konusu rakamlar Fed'in açıklayacağı faiz kararları için kritik önem taşıyor.

HIZLA AŞAĞI ÇEKİLDİ

ABD’de beklentileri aşan TÜFE verileri sonrası para piyasalarında Fed’in 2024’te daha yavaş faiz indireceği fiyatlanmaya başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ons altın fiyatı ilk etapta 2.029 dolar seviyelerinden 2.011 dolar seviyelerine kadar geri çekilmişti.

SON 2 AYIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı 1990 dolara kadar geriledi. Böylece 4 Aralık’tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirmiş oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Önceki gün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybederek günü yüzde 1.39 düşüşle 1967 liradan tamamlayan gram altın, dün ise 1.964-1.970 lira aralığında işlem gördü. Çeyrek altın 3 bin 300 liradan satılırken, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satıldı.

Kaynak: Hürriyet