Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 15 Şubat 2024 Perşembe günü Kocaeli’nin Kandıra, Kartepe, İzmit, Başiskele, Darıca, Çayırova, ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|56529
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ALEFLI, ALEFLİ
|ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|15.02.2024
|09:00
|15:30
|56647
|KOCAELİ
|KARTEPE
|UZUNTARLA
|212., 212. SK., 213. SK., 214. SK., 216. SK., 217. SK., 230., 230. SK., 245. SK.
|15.02.2024
|09:30
|17:00
|56670
|KOCAELİ
|İZMİT
|ALİKAHYA ATATÜRK, BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER, KARADENİZLİLER
|BAHAR SK., BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KOCAMAN SK., LALE SK., MEZARLIK SK, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., ŞANTİYE YOLU SK, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK.
|15.02.2024
|09:00
|16:00
|56733
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KILIÇARSLAN, ŞEHİTEKREM
|AZERI, AZERİ SK., BAKIR SK., BASAMAK SK., BOYAMA, BOZDAĞ SK., BUHAR SK., BULUŞ SK., CEVIZLI, CEVİZLİ SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇIKMAZ SK., DÜZ SK., DÜZLÜK CD., HACILAR SK., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., KUMLUK CD., KÜPELI, KÜPELİ SK., MENEKŞELİ SK., MEŞALE SK., SADIK SK., SAKSI SK., SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SEVER, SEVER SK., TUNCA, TUNCA SK., YAYLA CD., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK.
|15.02.2024
|09:00
|17:00
|56757
|KOCAELİ
|İZMİT
|KEMALPAŞA
|ESKİ HAMAM SK.
|15.02.2024
|09:00
|13:00
|56793
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ
|ASIL, ASİL SK., AYAZ, ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., HARMANLIK CD., NESİL SK., PELIN, VATAN CD.
|15.02.2024
|09:00
|17:00
|56796
|KOCAELİ
|DARICA
|CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., ATILLA, AZİM SK., BAYCAN SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BEHLÜL SK., BERFU SK., BERKE SK., BİLAL SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BORAN SK., CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEREN SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZMİ SK., CEZVECİ SK., ÇALI SK., DALGA SK., DALYAN SK., DORUK, ELZEM SK., ERDAL, ERDAL SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKÇE SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., HAKKI SK., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KARANİ SK., KIVANÇ SK., KOÇ, KOÇ SK., KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., LODOS, LODOS SK., MARAL, MARAL SK., MEMNUN, MEMNUN SK., MESUT SK., MUALLIM, MUHLİSE SK., NAMIK KEMAL CD., NARIN, NAZAR SK., NECLA, NECLA SK., NERMİN SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NURCAN, NURFİDAN SK., ÖMÜR SK., ÖZER SK., ÖZGÜR SK., ÖZLEM, PERTEV SK., PIRI REIS, SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ CD., SERPİL SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGİ SK., SİNAN SK., SUSAM, ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞELALE SK., ŞENNUR SK., TUZLA CD., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMİŞALAN SK., YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK.
|15.02.2024
|08:30
|16:00
|56797
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ
|121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/5., 412., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/2. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 419. SK., 419/2., 420. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 435. SK., 447., 448., 458., 458. SK., 485/1., 496/2. SK., 496/3. SK., 497/1. SK., 497/2. SK., 498., 56/1., 561., 60/2. SK., 60/5. SK., 62/2., 64. SK., 67., 67/1. SK., 68/2. SK., 68/4., 69. SK., 83., 83/2., 83/5. SK., 87. SK., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR
|15.02.2024
|09:00
|17:00
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.