TIR’ın lastikleri yandı

Olay sabah saatlerinde, D-130 Yuvacık Sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan TIR’ın sürücüsü, dorsenin lastiklerinden yükselen dumanları gördü. Sürücü aracı yol kenarında çekerken, itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.
D130 İzmit istikameti Yuvacık Sapağı mevkiinde araç yangını mevcuttur. İtfaiye ekipleri müdahale etmektedir. pic.twitter.com/9uxjjWTbqb
— Kocaeli Ulaşım Yönetim Merkezi (@trafikkocaeli) February 15, 2024
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.