3 suç örgütü daha çökertildi

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

" İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında; Elebaşılığını Emre ÖZCAN’ın yaptığı Organize Suç Örgütü,Elebaşılığını Önder KÜÇÜK’ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve Elebaşılığını Sergen SOLAK’ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi Büyüklükte Olursa Olsun, Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerine, Çetelere Milletimizin Duası ve Desteğiyle Nefes Aldırmayacağız"

İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında;

❗️ Elebaşılığını Emre ÖZCAN’ın yaptığı Organize Suç Örgütü,

❗️Elebaşılığını Önder KÜÇÜK’ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve

❗️Elebaşılığını Sergen SOLAK’ın yaptığı 3️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️… pic.twitter.com/WOW5CcLWlq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 15, 2024

Kaynak: CNNTURK