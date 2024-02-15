3 suç örgütü daha çökertildi

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
" İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında; Elebaşılığını Emre ÖZCAN’ın yaptığı Organize Suç Örgütü,Elebaşılığını Önder KÜÇÜK’ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve Elebaşılığını Sergen SOLAK’ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi
Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi Büyüklükte Olursa Olsun, Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerine, Çetelere Milletimizin Duası ve Desteğiyle Nefes Aldırmayacağız"
İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında;
❗️ Elebaşılığını Emre ÖZCAN’ın yaptığı Organize Suç Örgütü,
❗️Elebaşılığını Önder KÜÇÜK’ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve
❗️Elebaşılığını Sergen SOLAK’ın yaptığı 3️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️… pic.twitter.com/WOW5CcLWlq
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 15, 2024
Kaynak: CNNTURK
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.