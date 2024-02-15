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15 Şub 2024 - 09:21- Gündem G:

Kocaeli için 'sarı kod' uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Şubat hava durumu tahminleri yayımlandı. 7 il için "sarı" alarm verildi, tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağışların beklendiği bildirildi.

Kocaeli için 'sarı kod' uyarısı mask
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Önümüzdeki 24 saat diliminde ülkemizin büyük bir bölümünün parçalı, çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor. Mega kent ile 

Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

15 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, 1000 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Perşembe sabah saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: CNNTURK

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15 Şub 2024 - 09:21 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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