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15 Şub 2024 - 09:25- Asayiş G:

Kocaeli Devlet Hastanesi yanında bomba paniği

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Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanında köprünün altında bulunan bavul bomba paniği yarattı. Yol ulaşıma kapatılırken, bomba imha uzmanı çağırıldı. Patlatılan bavul boş çıktı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Kocaeli Devlet Hastanesi yanında bomba paniği
Kocaeli Devlet Hastanesi yanında bomba paniği
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Sabah saatlerinde, Kocaeli Devlet Hastanesi ile Orman İşletme Müdürlüğü’nün arasındaki köprünün altına bırakılan bavulu görenler bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, önlem alarak güvenlik şeritleri çekti. Yol ulaşıma kapatılırken, bomba imha uzmanı çağırıldı.

BOŞ ÇIKTI
Bomba uzmanı yaptığı incelemenin ardından bavulu patlattı. Bavul boş çıktı. Bavulu bir kişinin köprünün altında unuttuğu düşünülürken, tutanak tutuldu.

Kocaeli Devlet Hastanesi yanında bomba paniği
Kocaeli Devlet Hastanesi yanında bomba paniği
Kocaeli Devlet Hastanesi yanında bomba paniği
Kocaeli Devlet Hastanesi yanında bomba paniği
Kocaeli Devlet Hastanesi yanında bomba paniğiKocaeli Devlet Hastanesi yanında bomba paniği
Kocaeli Devlet Hastanesi yanında bomba paniği

# Kocaeli, polis

15 Şub 2024 - 09:25 - Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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