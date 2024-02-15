Kocaeli Devlet Hastanesi yanında bomba paniği

Sabah saatlerinde, Kocaeli Devlet Hastanesi ile Orman İşletme Müdürlüğü’nün arasındaki köprünün altına bırakılan bavulu görenler bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, önlem alarak güvenlik şeritleri çekti. Yol ulaşıma kapatılırken, bomba imha uzmanı çağırıldı.
BOŞ ÇIKTI
Bomba uzmanı yaptığı incelemenin ardından bavulu patlattı. Bavul boş çıktı. Bavulu bir kişinin köprünün altında unuttuğu düşünülürken, tutanak tutuldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.