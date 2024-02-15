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Otomobiller yarı fiyatına satılıyor! 30 bin liraya da var 300 bin liraya da

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Sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle haciz konulan otomobiller yarı fiyatına icra daireleri tarafından satılıyor. Otomobillere sahip olmak oldukça kolay...

Otomobiller yarı fiyatına satılıyor! 30 bin liraya da var 300 bin liraya da mask
Otomobiller yarı fiyatına satılıyor! 30 bin liraya da var 300 bin liraya da
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Otomobil fiyatlarının yüksek olduğu günümüzde ucuza araç sahibi olmanın bir yöntemi bulunuyor. Herhangi bir borcun ödenmemesinden dolayı haciz konulan araçlar değerlerinin neredeyse yarısına yeni sahiplerini arıyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, hacizli araçlar ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. Öncelikle icra dairesinin belirlediği ihale başlangıç bedeli bulunuyor. Bir de ihaleye katılmak için teminat yatırılması gerekiyor. Şayet ihaleyi kazanamazsanız teminatını banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarılıyor. Sitede yer alan muhammen bedel ise aracın haciz dışında normal şartlarda satılması halinde edeceği rakamı ifade ediyor.

Otomobiller yarı fiyatına satılıyor! 30 bin liraya da var 300 bin liraya da

İhaleye girerken dikkat edilmesi gereken konuların başında araçların durumu geliyor. İhale öncesi mutlaka aracın

bulunduğu yediemin otoparkına giderek aracı kontrol etmenizde fayda var.

https://esatis.uyap.gov.tr internet sitesi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla girip icralık araçları görebiliyorsunuz. Tüm bilgilerin yer aldığı resmi sitede beğenilen araçları tespit edip kontrolleri sağlayabilirsiniz.

Otomobiller yarı fiyatına satılıyor! 30 bin liraya da var 300 bin liraya da

FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Otomobillerin durumuna göre fiyatlarda değişiklik oluyor. Bazı araçların sorunu olmazken bazı araçlarda eksik parçalar olduğu için fiyatlar uygun yazılıyor.

Kaynak: Hürriyet

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15 Şub 2024 - 09:35 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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