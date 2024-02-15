Meteoroloji uyardı, yağmur ve kar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Marmara Bölgesi için yaptığı tahminlere göre yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, 1000 metre üzeri yükseklerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kocaeli’de yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ