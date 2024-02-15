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- Ekonomi

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

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Küresel piyasalarda, Fed'in faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor mask
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ABD enflasyonunun beklentileri aşmasına rağmen ülkede devam eden bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerinin tahminlerin üzerinde gelen karları, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarını güçlendirirken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de risk iştahını destekliyor.

Pay piyasaları tarafında Uber, 7 milyar dolarlık hisse geri alımı açıklamasının ardından yüzde 15 değer kazanırken, Robinhood, gelirinin tahminlerin üzerine çıkmasıyla yüzde 14 artış kaydetti.

Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia, yaklaşık 1,83 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Amazon'un ardından 1,82 trilyon dolarlık Alphabet'i de geride bıraktı.

Nvidia'nın hisseleri bugün yüzde 2,5 kazançla 739 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana yüzde 50'ye yaklaştı.

Finansal sonuçları beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 60'ı bulan Lyft'in hisselerindeki yükseliş, şirketin finansal işler müdürünün bilanço açıklamasında kar marjı görünümünde bir yazım hatası olduğunu belirtmesi sonrası yüzde 35'e geriledi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun gelecek birkaç ay biraz yüksek gelse de yine de hedefe dönme patikasıyla uyumlu olacağını belirtti.

Mevcut para politikası duruşunun oldukça kısıtlayıcı olduğunu kaydeden Goolsbee, çok uzun süre kısıtlayıcı kalınması halinde Fed'in istihdam hedefi konusunda endişelenmek zorunda olacağını aktardı.

Goolsbee, bir aylık Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) beklenilenden daha yüksek çıktığında heyecanlanmamak gerektiğini belirterek, "3, 6 ya da 12 aylık dilimlere bakarsanız enflasyonun düşmekte olduğu çok açıktır." dedi.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr da beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed'in enflasyon hedefine dönüş yolunun "engebeli" olabileceğinin bir hatırlatıcısı olduğunu belirtti.

Barr, yüzde 2'lik enflasyon hedefine giden yolda bulunduklarından emin olduklarını, ancak faiz indirimine başlamadan önce iyi verilerin gelmeye devam ettiğini görmelerinin gerektiğini vurguladı.

Ülkede enflasyonun tahminleri aşmasının ardından yüzde 4,34 seviyesine kadar çıkarak 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,24 seviyesine geriledi.

Altı günlük düşüş serisini bugün sonlandıran altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1993 dolardan alıcı buluyor.

ABD ham petrol stoklarının son 3 ayın en yüksek seviyelere yükseldiğinin bildirilmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı düşüş eğiliminde hareket etti. Bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 80,9 dolardan işlem görüyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,96 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,40 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da pozitif seyir hakim olurken, bugün gözler İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi verilerine çevrildi.

Dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de TÜFE ocakta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklenenden daha fazla azalırken, yıllık bazda ise yüzde 4 ile tahminlere paralel artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek GSYH'sine ilişkin öncü verileri güncelledi. Buna göre, Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin ise geçen yılın aralık ayında kasıma göre yüzde 2,6 artışla beklentileri aşması dikkati çekti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,63 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

ABD borsalarında teknoloji sektörü öncülüğünde yaşanan yükseliş, Asya pay piyasalarına da taşınırken, bugün de yeni yıl tatili nedeniyle Çin piyasalarında işlem gerçekleşmedi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre GSYH, 4'üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Öngörüler, Japonya ekonomisinin ilgili dönemde yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

Ülkede kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 0,1 düşerken, sanayi üretimi yüzde 1,4 artışla tahminlerin altında kaldı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 150,1 seviyesinden işlem görüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazancıyla 9.072,08 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,1 artışla 30,7411'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,7630 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, 4.çeyrek GSYH

10.00 İngiltere, aralık ayı sanayi üretimi

11.00 Türkiye, ocak ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı ticaret dengesi

14.30 Türkiye, ocak ayı uluslararası rezerv ve döviz likiditesi

16.30 ABD, ocak ayı perakende satışlar

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.15 ABD, ocak ayı sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı

Kaynak: AA

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15 Şub 2024 - 09:50 - Ekonomi --- Okunma

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