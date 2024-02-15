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15 Şub 2024 - 10:02- Ekonomi G:

Motorinin ardından benzine de zam geldi

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Motorine gelen büyük zammın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine de 1 lira 79 kuruş zam yapıldı.

Motorinin ardından benzine de zam geldi mask
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Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geldi. Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş artış oldu. Gelen zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu. Ankara'da ise 41 lira 92 liraya yükseldi.

Dün gece de motorine yapılan zamla fiyatlar 2 lira 56 kuruş artmış, İstanbul'da motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aşmıştı.

Kaynak: Dünya

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15 Şub 2024 - 10:02 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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