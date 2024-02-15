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15 Şub 2024 - 10:17- Ekonomi G:

Emekliye promosyon ve ikramiye fırsatı! İşte masadaki 4 farklı formül

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Yeni dönemde ikramiyelere zam yapılabileceğinin açıklanmasının ardından emekliler beklenti içerisine girdi. Emekli ikramiyeleri için kamuoyunda 4 farklı formül konuşuluyor. Öte yandan yeni yıl itibarıyla bankalarda promosyon ödemeleri de güncellendi. Bir banka müşterilerine 15 bin TL’ye varan ödeme yapmaya başladı. İşte detaylar...

Emekliye promosyon ve ikramiye fırsatı! İşte masadaki 4 farklı formül mask
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Emeklilere yeni yılda promosyon ve ikramiye fırsatı doğdu. Emekli ikramiyelerine bir artış yapılabileceği ile ilgili hükümet cephesinden açıklamalar yapıldı. Öte yandan bankalar da promosyon tutarlarını güncelledi. Bir banka müşterilerine 15 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapmaya başladı. Peki emekliler banka seçerken neye dikkat etmeli? Emekli ikramiyeleri için konuşulan 4 formül ne?

‘PROMOSYON FIRSATI SUNUYORLAR’

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Emeklilerimizin ocak zammı % 49,25’e yükselmişti. En düşük emekli maaşı ise 7.500 TL’ den 10.000 TL’ye artırıldı. En yüksek emekli aylığı ise 45.000 TL civarına ulaşmış oldu.

Emekli maaşları bankalar üzerinden alındığı için ayrıca tüzel kişilik anonim şirket olmasından dolayı onlar da kendi içlerinde bir nevi işletme gibi olduğu düşünülürse buradaki pazar payından kendi hisselerine düşeni almak amaçlı çeşitli promosyon adı altında fırsatlar sunmaktadırlar.

BANKA SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?

Yapmanız gereken 3 yıllığına ilgili bankadan bir sözleşme imzalayıp emekli maaşınızı bankanın şubesine aktarmaktır. Hatta bunu e-devlet şifreniz ile internet yoluyla bankaya gitmeden kolay bir şekilde tercih edebiliyorsunuz. Ama teknoloji ile aranız iyi değilse bile bankaların müşteri hizmetleri ile telefondan bile bu işlemi halledebiliyorsunuz.

‘SÖZLEŞME BİTMEDEN BANKA DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR’

Önemli bir detay vermek gerekirse sizin bir bankadan promosyonunuzu aldığınızı varsayalım. Ama maaş yükseldi farklı bir bankadan daha yüksek bir promosyon tespit ettiniz. Üç seneyi doldurmadan almış olduğunuz promosyonu geri ödeyerek sözleşmeyi fesih edip farklı bir banka tercih edebiliyorsunuz. Tabi banka ile sizin aranızdaki sözleşme detaylarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtmek isterim.

Şu anda bankalarda promosyon miktarlarının 3.000 TL’den başlayıp 15.000 TL ye kadar yükseldiğini söyleyebiliriz.

BANKA SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Promosyonun yüksekliğini belirleyen en önemli kriter sizin emekli maaşınızın miktarı, banka müşterisi misiniz? Otomatik ödemede faturanız var mı? Kredi kartı kullanıyor musunuz? Bu gibi kriterlerle promosyon ödemeleri farklılıklar göstermektedir. Kısaca bankaların sunmuş olduğu kampanyalardan faydalanıyor olmanız promosyon kriterlerini belirleyen unsurlar diyebiliriz.

Emekli maaşınız sizin hayat garantiniz gibidir. Krediler üzerinden bir örnek vermek gerekirse bankalarda emekli maaşınızın belli bir katına kadar krediyi kefilsiz teminatsız bir şekilde ihtiyacınızı gidermek amaçlı alabiliyorsunuz. İşte buradaki detaya dikkat etmek gerekli çünkü promosyonu yüksek almak amaçlı tercih etmiş olduğunuz bankanın sonrasında bir kredi çektiğiniz takdirde faiz oranının yüksek olması sizin kendi ekonominizi zarara sokabilmektedir.

O sebepten dolayı promosyon amaçlı banka tercihinizi doğru yapmanızı öneriyorum. Bankanın diğer ürünlerine de bakmanızı tavsiye ediyorum.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE DÜZENLEME NE ZAMAN GELİR?

Burada dar gelirli emekliye destek amaçlı bir artış yapılması öngörülüyor. Geçmiş dönem bayram ikramiyelerinin bayramdan bir hafta öncesinde ödendiğini biliyoruz. Ama yasa gereği emeklilerimizin avantajına yapılacak bir düzenleme mutlaka Meclis’ten geçmeli. Bu sebepten dolayı şubat veya mart ayı içerisinde Meclis’e bir düzenleme geleceğini tahmin ediyorum.

İKRAMİYE İÇİN KONUŞULAN FORMÜLLER NE?

Bayram ikramiyeleri ilk verildiğinde 1.000 TL ile başlamış daha sonrasında 1.100 TL’ye çıkarılmıştı. Şu anda bayram ikramiyeleri 2.000 TL seviyesindedir. Yeni dönemde dini bayramlarda verilen ikramiyelerin yükselmesi gündeme gelmiştir. Bununla ilgili yasa koyucu ‘gerekli adımları atmak için hazırız’ şeklinde sinyaller de vermiştir.

Emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı ilgili çeşitli senaryolar mevcut. Bununla ilgili 4 formül konuşuluyor.

Birinci formülde emeklilere yapılan yüzde 49.25’lik maaş artışına istinaden 2.000 TL olan bayram ikramiyesinin %50 artış ile 3.000 TL olmasıdır.

İkinci alternatif ise 2.000 TL olan bayram ikramiyesinin %100 artış oranı ile 4.000 TL olmasıdır.

Üçüncü alternatif ise 2.000 TL olan bayram ikramiyesinin %150 artış oranı ile 5.000 TL olmasıdır. Buradaki gerekçe ise Cumhuriyetimizin 100 yılına istinaden bir kereliğine emeklilerimize 5.000 TL verilmesidir.

Dördüncü alternatif ise emekli maaşlarındaki gibi ikramiyelerin de enflasyon veya alt sınır aylığına sabitlenmesidir.

Kaynak: Milliyet

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15 Şub 2024 - 10:17 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kullar Ali - Emekliler pinpon topu gibi oldu..Yeter artık hor hakir görmeyi bırakın.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 15 Şubat 10:59

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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