Sevginin en doğal hali KO-MEK’te

Her alınan hediye değerlidir ama bazı hediyeler o günü unutulmaz kılarak bir ömür boyu hatırlanır. El yapımı doğal ürünlerin son zamanda revaçta olması, hediyeler arasında daha da önemli hale gelmesine neden oldu. Hediyenin bizzat kendi elinden doğal ve eşsiz oluşu karşı tarafı daha da değerli hissettirmektedir. Sevdiğiniz kişilere kendi elinizle basit ama kıymetli hediyeler hazırlayabilmeniz için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tam size göre.

HEDİYENİZİ TASARLAYIN VE YAPIN

El işi örgülerden filografiye, oyuncak bebeklerden amigurimiye hatta kendi elinizle yapacağınız birbirinden lezzetli çikolata ve tatlılara kadar birçok ürün KO-MEK kurslarında titizlikle hazırlanıyor. Köseköy KO-MEK kurs merkezindeki Butik Çikolata Kursunda eğitim alan kursiyerler “Seni seviyorum” yazılı pinyatalar ve çikolatalar hazırladı. El emeği ve doğal bir şekilde hazırlanan çikolatalar sevginin en tatlı hali olarak sevdikleriyle buluştu. Birbirinden eşsiz ve doğal ürünleri hediye paketi yapan kursiyerler sevdiklerine güzel bir sürpriz hazırladı.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR

Kursiyer Aysun Aşık, 3 yıldır KO-MEK kurslarına geldiğini ifade ederek, “Burada butik pasta yapımını öğreniyoruz benim için en güzeli el emeği ile yapılan hediyeler. Çünkü yapan kişinin emeği var doğal olarak kendi sevgisini de kattığını düşünüyorum” dedi. Bir diğer kursiyer Şüheda Akça ise “El emeğimizle butik çikolatalar yaptık. Parayla alınan eşyalar değil de el emeği ve vakit harcanan ürünler daha kıymetli oluyor” dedi. Son olarak konuşan kursiyer Tuba Tezel de, “Eşim için kendi ellerimle pinyata çikolata ve butik çikolata hazırladım” diyerek eşinin eliyle hazırladığı ürünleri ve hediyeleri daha çok sevdiğini belirtti.

KAYIT İÇİN

Siz de KO-MEK’te bir birinden güzel 379 farklı branşta eğitim almak için www.komek.org adresinden kolayca kayıt yaptırabilir istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.

Kaynak: Bülten