İSU Kuzuyayla’da 1.etabı bitirdi, Kartepe’ye 155 milyon harcandı

14 MAHALLEDE ALTYAPI ÇALIŞMASI

Sanayi ve liman kenti Kocaeli’nin her geçen gün artan cazibesi sonucu nüfusu da aynı oranda artıyor. Artan nüfusla beraber yeni altyapı hatları ile kullanım ömrünü doldurmuş mevcut hatlar, İSU’nun uzman personeli tarafından nüfus planlaması da göz önünde bulundurularak yatırım programına alınıyor ve kaliteli altyapı hatlarıyla yenileniyor. 2023-2024 yılı yatırım programı kapsamında, Kocaeli’nin doğa ve kış turizmi merkezlerinden olan Kartepe ilçesinin birçok mahallesinde altyapı çalışmaları, yeni depolar ve dere ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yatırım programı kapsamında 2023 yılında ilçeye bağlı Ataevler, Suadiye, Sarımeşe, Derbent, Uzuntarla, Acısu, Maşukiye, Ertuğrulgazi, Dumlupınar, İfraziye, Arslanbey, Çepni, Karatepe, Uzunbey olmak üzere 14 farklı mahallesinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 24 bin 126 metre uzunluğunda yeni içme suyu, 17 bin 979 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon ve 4 bin 102 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa edilerek devreye alındı.

KUZUYAYLA’DA 1. ETAP ÇALIŞMALARI TAMAM, 2. ETAP ÇALIŞMALARI 2024 YILINDA

Kartepe Teleferik Projesi kapsamında Kuzuyayla mevkinde yapılan sosyal tesislerin altyapı çalışmalarında; 8 bin metre uzunluğunda 100 mm çapında düktil font borular kullanılarak içme suyu hattı, 3 bin 750 metre uzunluğunda 300 mm çapında beton borular ile atık su hattı, 250 kişilik bir adet foseptik, 100 metreküp kapasiteli bir adet içme suyu deposu ve içme suyu terfi merkezi inşa çalışmaları tamamlanarak devreye alındı. Kuzuyayla’da gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının 2. etabı 2024 yılı içerisinde devam edecek.

İÇME SUYU DEPOLARI VE DERE ISLAH ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İSU Genel Müdürlüğü’nün Kartepe’de sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Avluburun’da yapımı tamamlanan 5.000 metreküp kapasiteli yeni içme suyu deposunun bağlantı çalışmaları tamamlanarak devreye alındı. Suadiye, Kuzuyayla ve Nusretiye Mahalleleri’nde 100 metreküp kapasiteli 3 adet prekast depo; Arslanbey Mahallesi’nde 100 ve 50 metreküp kapasiteli 2 prekast depo inşa çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, Arslanbey’de 2023 yılı içerisinde yapımına başlanılan 500 metreküp kapasiteli betonarme içme suyu depo inşa çalışmaları devam ediyor.

2024 YILINDA YATIRIMLAR HIZLANARAK DEVAM EDECEK

2024 yılı içerisinde Kartepe’deki yatırımlarına hız kesmeden devam edecek olan İSU Genel Müdürlüğü, yatırım programı kapsamında içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve dere ıslah çalışmaları gerçekleştirecek.

Kaynak: Bülten