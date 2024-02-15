TOKİ 5 ilçede 12 arsasını satıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kocaeli’de 5 ilçede bulunan arsaları satışa çıkardı. TOKİ tarafından yayınlanan satış ilanına göre, Başiskele, Çayırova, Derince, Gebze ve İzmit’te bulunan 12 arsa satışa çıkartıldı. Arsalar için 24.7 milyon lira ile 3.8 milyon lira arasında değişen satış bedeli belirlendi. Açık artırma, 29 Şubat günü yapılacak. www.emlakmuzayede.com.tr adresinden teklif verilebilecek. Açık arttırmayı kazananlar yüzde 25 peşinat, 24 ay vade ile arsaya sahip olabilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.