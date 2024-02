15 Şub 2024 - 10:34- Gündem

Ünlü isim Kartepe’de son yolculuğuna uğurlanacak

Hayatını kaybeden Best Model of Turkey ve Best Model of The World Kurucu Başkanı Erkan Özerman, Kartepe Uzuntarla’da son yolcuğuna uğurlanacak.