Ünlü isim Kartepe’de son yolculuğuna uğurlanacak

Best Model of Turkey ve Best Model of The World Kurucu Başkanı Erkan Özerman, geçtiğimiz günlerde solunum yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın naaşı bugün İstanbul Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak toprağa verilmek üzere ilimize getirilecek. Erkan Özerman bugün Kartepe Uzuntarla Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Uzuntarla Mahallesi Merkez Mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tuzsuz Deli - Adam yakın beni demiş ne namazı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.