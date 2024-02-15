DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı vefat etti

DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı Önder Gündoğdu, tedavi gördüğü hastanede bu sabah vefat etti. DEVA Partisi’nin Derince İlçe başkanı Önder Gündoğdu'nun vefat haberini veren DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan duyururken, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Biri ihanet ederek gider.. Diğeri son nefesine kadar mücadele eder… Ben senden çok şey öğrendim.Allah rahmet eylesin.Mekanın cennet olsun inşallah.”

Kaynak: Haber Merkezi