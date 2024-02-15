Sarı’dan pide zammı yorumu: 20 lira yüksek gibi görünüyor ama un da yüksek

YÜKSEK GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA UN FİYATI DA ÇOK YÜKSEK

Ramazan ayı öncesi Kocaeli’de Ramazan pidesi fiyatının ne olacağı merak edilmeye başlandı. Pide gramajının 340, fiyatının ise 20 lira olacağıyla ilgili Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, şu açıklamada bulundu:

“Bugün un fiyatları 850 TL bandında, geçen sene 350 TL fiyattan una ulaşabiliyorduk. 20 TL telaffuz edilen rakam, yüksek rakam gibi görünüyor olabilir ama un fiyatı da çok yüksek. Bu durumla birlikte şunu söylemek isterim, Kocaeli Fırıncılar Odası olarak henüz pideyle ilgili bir çalışmamız yok. Yaklaşık 2 hafta içerisinde tablo biraz daha netleşir. İstanbul’un bir fiyat aldığını duyduk ama biz de şimdilik bir şey yok. 20 TL üzerinde fiyat çıkmaz, gramajın ne olacağına dair bir öngörüde bulunmamız zor”

KESOB YÖNETİM KURULUNDA GÖRÜŞÜLECEK

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından hazırlanacak, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu’na sunulacak Ramazan pidesi fiyat tarifesi KESOB Şubat ayı yönetim kurulu toplantısında görüşülecek. Toplantının tarihi henüz netlik kazanmazken 23 Şubat’a kadar yapılması hedefleniyor. Yönetim kurulu toplantısı sonucunda Ramazan pidesinin 2024 yılı fiyatıyla birlikte gramajı da belirlenecek.