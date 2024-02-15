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15 Şub 2024 - 10:47- Gündem G:

Sarı’dan pide zammı yorumu: 20 lira yüksek gibi görünüyor ama un da yüksek

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Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Ramazan pidesinin 20 liradan satılmasının beklenmesi üzerine, “20 TL telaffuz edilen rakam yüksek rakam gibi görünüyor olabilir ama un fiyatı da çok yüksek. 20 TL üzerinde fiyat çıkmaz, gramajın ne olacağına dair bir öngörüde bulunmamız zor” dedi.

Muhammet Emin Can
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Sarı’dan pide zammı yorumu: 20 lira yüksek gibi görünüyor ama un da yüksek mask
Sarı’dan pide zammı yorumu: 20 lira yüksek gibi görünüyor ama un da yüksek
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YÜKSEK GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA UN FİYATI DA ÇOK YÜKSEK

Ramazan ayı öncesi Kocaeli’de Ramazan pidesi fiyatının ne olacağı merak edilmeye başlandı. Pide gramajının 340, fiyatının ise 20 lira olacağıyla ilgili Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, şu açıklamada bulundu:

“Bugün un fiyatları 850 TL bandında, geçen sene 350 TL fiyattan una ulaşabiliyorduk. 20 TL telaffuz edilen rakam, yüksek rakam gibi görünüyor olabilir ama un fiyatı da çok yüksek. Bu durumla birlikte şunu söylemek isterim, Kocaeli Fırıncılar Odası olarak henüz pideyle ilgili bir çalışmamız yok. Yaklaşık 2 hafta içerisinde tablo biraz daha netleşir. İstanbul’un bir fiyat aldığını duyduk ama biz de şimdilik bir şey yok. 20 TL üzerinde fiyat çıkmaz, gramajın ne olacağına dair bir öngörüde bulunmamız zor”

KESOB YÖNETİM KURULUNDA GÖRÜŞÜLECEK

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından hazırlanacak, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu’na sunulacak Ramazan pidesi fiyat tarifesi KESOB Şubat ayı yönetim kurulu toplantısında görüşülecek. Toplantının tarihi henüz netlik kazanmazken 23 Şubat’a kadar yapılması hedefleniyor. Yönetim kurulu toplantısı sonucunda Ramazan pidesinin 2024 yılı fiyatıyla birlikte gramajı da belirlenecek. 

Sarı’dan pide zammı yorumu: 20 lira yüksek gibi görünüyor ama un da yüksek

# İstanbul, Kocaeli, hafta

15 Şub 2024 - 10:47 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.072.890 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(13)
13

Mecnun - Hayırdır yaaa.

Biz hangi ara bu hale geldik.

Memleketin sahibi değiştide bizmi bilmiyoruz.

İsteyen canı çektiği zammı yaparım diyor.

Ucuzlayan tek şey kaldı.

Can,

Onuda alında sizde kurtulun vatandaşta kurtulsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 13:16
10

Ahmet Canısı - Haksız diyenler fırıncı olup ekmeği uygun fiyata satabilir.

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 15 Şubat 12:21
09

Son Pişman - Boşa uğraşmayın , pide yemeyeceğiz bu bayram, fırsatçılığınızı cezalandırmak için

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 12:11
08

Vatandaş Emekli - Agladiklarina bakarsaniz pide 20 tl belki de 25 tl.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 12:09
07

5441 - Mübarek ayda bile fırsat bu fırsat diyip zamları giydirin insanlar oruçlu belki canı isticek alamayacak özelikle emekliler yazıktır günahtır. Taş yağmasına az kaldı çivisi çıktı memleketin

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 12:04
05

Ak Partili - Ankara büyükşehir Belediyehalk ekmek fabrikası var.kendi ürettiği halk ekmegi kendi ankara halkına satıyor.kocaeli büyükşehir fabrikasının halk ekmek fabrikası nerde günde kaç adet ekmek kapasitesi var.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 11:58
04

Emekli - Bu ne yahu her Ramazan zam yapmak zorunda mısınız üstelik yüzde yüz zam nedir bu kadar insafsız olmayın

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 11:55
03

Yorumsuzyorumcu - Erzurum'a adam ekmeği 4 liradan satıyor şuan o adama un uzaydan mı geliyor ? Un pahaliymis bahaneye bak. Kâr marjı pidede en az yüzde 300 pidenin maliyeti 5 lirayı geçmez

Yanıtla . 28Beğen . 1Beğenme 15 Şubat 10:59
01

41 - Zamları yönetenlere sorun onlar iyi bilirler sizde fırsattan istifade. Sizde biliyorsunuz ki yukarı çıkan zam hiç aşağiya inmez verin mehteri

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 10:55
Diğer 11 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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