Sarı’dan pide zammı yorumu: 20 lira yüksek gibi görünüyor ama un da yüksek

YÜKSEK GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA UN FİYATI DA ÇOK YÜKSEK
Ramazan ayı öncesi Kocaeli’de Ramazan pidesi fiyatının ne olacağı merak edilmeye başlandı. Pide gramajının 340, fiyatının ise 20 lira olacağıyla ilgili Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, şu açıklamada bulundu:
“Bugün un fiyatları 850 TL bandında, geçen sene 350 TL fiyattan una ulaşabiliyorduk. 20 TL telaffuz edilen rakam, yüksek rakam gibi görünüyor olabilir ama un fiyatı da çok yüksek. Bu durumla birlikte şunu söylemek isterim, Kocaeli Fırıncılar Odası olarak henüz pideyle ilgili bir çalışmamız yok. Yaklaşık 2 hafta içerisinde tablo biraz daha netleşir. İstanbul’un bir fiyat aldığını duyduk ama biz de şimdilik bir şey yok. 20 TL üzerinde fiyat çıkmaz, gramajın ne olacağına dair bir öngörüde bulunmamız zor”
KESOB YÖNETİM KURULUNDA GÖRÜŞÜLECEK
Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından hazırlanacak, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu’na sunulacak Ramazan pidesi fiyat tarifesi KESOB Şubat ayı yönetim kurulu toplantısında görüşülecek. Toplantının tarihi henüz netlik kazanmazken 23 Şubat’a kadar yapılması hedefleniyor. Yönetim kurulu toplantısı sonucunda Ramazan pidesinin 2024 yılı fiyatıyla birlikte gramajı da belirlenecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Mecnun - Hayırdır yaaa.
Biz hangi ara bu hale geldik.
Memleketin sahibi değiştide bizmi bilmiyoruz.
İsteyen canı çektiği zammı yaparım diyor.
Ucuzlayan tek şey kaldı.
Can,
Onuda alında sizde kurtulun vatandaşta kurtulsun.
Kâmili - Bu zamlara dur diyecek kimse yok mu???
Ahmet Canısı - Haksız diyenler fırıncı olup ekmeği uygun fiyata satabilir.
Son Pişman - Boşa uğraşmayın , pide yemeyeceğiz bu bayram, fırsatçılığınızı cezalandırmak için
Vatandaş Emekli - Agladiklarina bakarsaniz pide 20 tl belki de 25 tl.
5441 - Mübarek ayda bile fırsat bu fırsat diyip zamları giydirin insanlar oruçlu belki canı isticek alamayacak özelikle emekliler yazıktır günahtır. Taş yağmasına az kaldı çivisi çıktı memleketin
Türk - Sehir sahipsiz
Ak Partili - Ankara büyükşehir Belediyehalk ekmek fabrikası var.kendi ürettiği halk ekmegi kendi ankara halkına satıyor.kocaeli büyükşehir fabrikasının halk ekmek fabrikası nerde günde kaç adet ekmek kapasitesi var.
Emekli - Bu ne yahu her Ramazan zam yapmak zorunda mısınız üstelik yüzde yüz zam nedir bu kadar insafsız olmayın
Yorumsuzyorumcu - Erzurum'a adam ekmeği 4 liradan satıyor şuan o adama un uzaydan mı geliyor ? Un pahaliymis bahaneye bak. Kâr marjı pidede en az yüzde 300 pidenin maliyeti 5 lirayı geçmez
Veli - Siz de haklısınız.
41 - Zamları yönetenlere sorun onlar iyi bilirler sizde fırsattan istifade. Sizde biliyorsunuz ki yukarı çıkan zam hiç aşağiya inmez verin mehteri
Metin Sert - Senfoni versek?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.