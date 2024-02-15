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15 Şub 2024 - 10:50- Gündem G:

Belediye başkan yardımcısı annesini kaybetti

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Körfez Belediyesi Belediye Başkan yardımcısı annesini kaybetti.

Belediye başkan yardımcısı annesini kaybetti mask
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Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt'un annesi hayatını kaybetti. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu, "Babamızın emaneti kıymetli Annemizi kaybettik. Cenazesi 15.02. 2024 Perşembe günü öğlen namazına müteakip Atalar Mahallesi Şirin Camiinden kaldırılacaktır." 

Belediye başkan yardımcısı annesini kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, başkan, Körfez

15 Şub 2024 - 10:50 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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