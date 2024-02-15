Esnaf Odası Başkanının acı günü

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş’un yengesi 6 çocuk annesi Hatice Durmuş, vefat etti. Kartepe Maşukiye Mahallesi Hasköy Sokakta ikamet eden merhum çiftçi merhum Muhittin Durmuş’un eşi, 6 çocuk annesi Hatice Durmuş(89), vefat etti. KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Cumali Durmuş, Mecit Durmuş, İhsan Durmuş, Resul Durmuş’un yengeleri Hatice Durmuş bugün öğle namazının ardından Bağdat Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Maşukiye Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.