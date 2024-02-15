Büyükgöz Beylikbağı pazarını dolaştı

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beylikbağı’nda kurulan semt pazarını ziyaret eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; hizmet ve ziyaretçi trafiğinin yanı sıra mesaisinin büyük bir bölümünü halkın arasında sorun dinleyerek ve sorunlara proaktif çözümler üreterek geçiriyor. Beylikbağı semt pazarında tezgah açan pazarcı esnafını dolaşarak hayırlı işler temennilerini ileten Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen, hizmetlerden memnun olup olmadıklarını soran Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “ Her zaman vatandaşlarımızın arasındayız. Hizmetlerimizi, kentimizin ve belediyemizin asıl sahibi olan vatandaşımıza soruyoruz. Hizmetlerimizin, çalışmalarımızın sağlamasını bir anlamda yapmış oluyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN