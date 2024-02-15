Sezer: Gayret ve samimiyetle yola devam

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterdiği Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, son güne kadar Gölcük’ü karış karış gezerek her seçmenin desteğini isteyemeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve parti yöneticileri ile saha çalışmalarını sürdürüyor. Ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlara tamamlanan ve planlanan çalışmaları anlatan Başkan Sezer, seçmenin AK Parti’ye olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

GAYRETİMİZİ ORTAYA KOYDUK

Gölcüklü hemşehrilerimin büyük destekleri ile üstlendim belediye başkanlığı görevinin hakkını vermek adına da bugüne kadar bütün emeğimizi, gayretimizi ortaya koyduk. Bu belediyenin her kuruşunu ilçemize hizmet olarak kazandırmak için var gücümüzle çalıştık. Gölcük’te yaşayan vatandaşlarımızın bir kez daha ilgisine, alakasına mazhar olmak için kalan 45 günde basmadık yer bırakmayacağız. Yeni süreç Gölcük’ümüze hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi