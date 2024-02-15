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THY ucuz uçak bileti satışına başladı

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Türk Hava Yolları, 15-16 Şubat tarihinde alınacak biletlerle 1 Mart-4 Nisan arasında 799 liradan başlayan fiyatla seyahat avantajı sağlıyor.

THY ucuz uçak bileti satışına başladı mask
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Türk Hava Yolları yeni kampanyasını duyurdu. Ucuz bilet kampanyası düzenleyen THY, 15-16 Şubat tarihinde alınacak biletlerle 1 Mart-4 Nisan arasında 799 liradan başlayan fiyatla seyahat imkanı sağlıyor.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretler oldu.

Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamıyor.

Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly pakette 799 TL oldu.

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL olacak.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette 1.189 TL olacak.

Kampanya kapsamında 48.000 adet koltuk arz edilecek.

Kaynak: Hürriyet

# İstanbul, yeni, Ankara

15 Şub 2024 - 11:01 - Ekonomi --- Okunma

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