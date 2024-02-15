Bayan FK son anlarda yıkıldı: 3-2

İLK YARI 2-1 BİTTİ

Türkiye Kadınlar 1. Ligi B Grubu 14. hafta mücadelesinde Kocaeli Kadın FK ve Çatalca Belediyespor saat 12.00'de Mehmet Ali Kağıtçı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 1-0 öne geçtiği maçta Kocaeli Bayan FK 18.dakikada Kübra’nın penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirse de ilk yarı Çatalcaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

SUDE NAZ SAKATLANDI

Karşılaşmanın 44.dakikasında sakatlanan kaleci Sude Naz Kocaeli Bayan FK’da oyuna devam edemedi. 82.dakikada Feyza İyitürk’ün attığı golle temsilcimizde maçta skora tekrar dengeyi getirdi. 90.dakikada Makbule’nin attığı golle Çatalca bir kez daha önce geçti ve maç bu skorla sona erdi. Süper Lig için Play-Off'ları garantileyen Kocaeli Kadın FK sezonun son maçını haftaya Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü ile oynayacak. Normal sezonun ardından Play-Off aşamasındaki maçlara geçilecek.

FOTOĞRAFLAR: Kenan MERİÇ