Kocaeli’de o fabrikada işçiler istediğini aldı, tarihi sözleşme imzalandı

Birleşik Metal İş Sendikası Gebze 1 Nolu Şubesi,OMCO Kalıp’ta sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Toplu iş sözleşmesi sonrası işçilere ilk 6 ay için yüzde 121 zam verilirken Birleşik Metal İş imzalanan sözleşmeyi, "Bir çok yeni kazanımı elde ettiğimiz bu tarihi sözleşmede emeği geçen tüm kadrolarımızı kutluyoruz.” şeklinde duyurdu.

İŞTE TOPLU SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Sendikanın açıklaması şöyle:

"OMCO Kalıp’ta sendikanın yaptığı duyuruya göre sözleşmenin detayları şu şekilde: Ortalama ücretin 82 TL olduğu fabrikada, ilk 6 ay 70 TL altındaki ücretler 70 TL iblağ, tüm ücretlere İlk 6 ay yüzde 102 zam, her kıdem yılına 2 TL zam alınmıştır. Bu sayede ortalama ücretlere İlk 6 ay yüzde 121 oranında zam alınmıştır. İkinci 6 ay enflasyon yüzde 2, üçüncü 6 ay enflasyon artı 6, dördüncü 6 ay enflasyon artı 6, sosyal haklar bayram, izin, yakacak vs... yüzde 160 ile yüzde 200 arası zam almış olup 2. yılında enflasyon artı 6 refah payı alınmıştır. Erzak ve ayakkabı yardımı adı altında her ay 1300 TL net sosyal yardım anlaşılmıştır. Geçen dönem hayata geçirdiğimiz sağlık sigortası eş ve çocukları kapsayacak şekilde devam edecek olup sözleşmemiz 2 yıllık imzalanmıştır. Taşınma izni ve bir çok yeni kazanımı elde ettiğimiz bu tarihi sözleşmede emeği geçen tüm kadrolarımızı kutluyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi