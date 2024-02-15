Aygün çalışmaları yerinde inceledi

EYDEM YENİ HİZMET BİNASINDA
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceliyor. Projelerdeki son düzenlemeleri takip eden Başkan Aygün ilk olarak Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nin Yenikent Mahallesi’ndeki yeni hizmet binasını ziyaret etti. Tefrişat düzenlemelerinin gerçekleştiği EYDEM, yeni hizmet binası ile birlikte özel çocuklara ve ailelerine artık çok daha iyi şartlarda hizmet verecek. İlçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hobi kursları düzenlenen EYDEM’de özel çocukların sosyal hayata katılımları için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Vatandaşlara psiko-terapi desteğinin de ücretsiz olarak verildiği merkeze Başkan Aygün özel önem veriyor.
MAMA ÜRETİM TESİSİ
Başkan Aygün’ün ikinci durağı Yenikent Mahallesi’nde sokak hayvanları için yapılan mama üretim tesisleri oldu. Başkan Aygün yönetiminde, içerisinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarını barındıran Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi 2021 yılında hizmete açılmıştı. Mama Üretim Tesisi ise farklı bir proje olarak yine aynı bölgeye inşa ediliyor. Bu tesisle ilçedeki lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları artık Derince Belediyesi’nin kendi tesislerinde üretilecek.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.