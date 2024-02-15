Aygün çalışmaları yerinde inceledi

EYDEM YENİ HİZMET BİNASINDA

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceliyor. Projelerdeki son düzenlemeleri takip eden Başkan Aygün ilk olarak Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nin Yenikent Mahallesi’ndeki yeni hizmet binasını ziyaret etti. Tefrişat düzenlemelerinin gerçekleştiği EYDEM, yeni hizmet binası ile birlikte özel çocuklara ve ailelerine artık çok daha iyi şartlarda hizmet verecek. İlçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hobi kursları düzenlenen EYDEM’de özel çocukların sosyal hayata katılımları için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Vatandaşlara psiko-terapi desteğinin de ücretsiz olarak verildiği merkeze Başkan Aygün özel önem veriyor.

MAMA ÜRETİM TESİSİ

Başkan Aygün’ün ikinci durağı Yenikent Mahallesi’nde sokak hayvanları için yapılan mama üretim tesisleri oldu. Başkan Aygün yönetiminde, içerisinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarını barındıran Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi 2021 yılında hizmete açılmıştı. Mama Üretim Tesisi ise farklı bir proje olarak yine aynı bölgeye inşa ediliyor. Bu tesisle ilçedeki lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları artık Derince Belediyesi’nin kendi tesislerinde üretilecek.

Kaynak: BÜLTEN