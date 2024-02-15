Fabrikada arkadaşları için iş bırakmışlardı, işten atılan işçi geri alındı

Dilovası’nda Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan Esitas Elektrik’te sendikal örgütlenmeye gidildi. İşçiler Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 Nolu Şube’de örgütlenirken, yetki tespiti başvurusunda bulundular. Bunun üzerine işveren öncü işçilerden birini işten attı.

İŞ DURDURDULAR

İşçi arkadaşlarının işten atılması üzerine işçiler üretimi durdurdu. Gündüz vardiyasından çalışan işçiler iş yerinden çıkmadı. 16.00-24.00 vardiyası için gelen işçiler de eyleme katıldı. Sloganlar atan işçiler, işten atılan işçi arkadaşlarının tekrar işe alınmasını ve sendika haklarına saygı duyulmasını talep etti.

ATILAN İŞÇİ GERİ ALINDI

Birleşik Metal İş 1’nolu sendikanın örgütlü olduğu fabrikada yaşanan olayların ardından işten çıkarılan işçi geri alındı. Sendika yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Dilovası İMES'te bulunan Esitaş fabrikasındaki işçilerin sendikamız Gebze 1 Nolu Şubemizde örgütlenme sonrası işten atmaya karşı başlatılan mücadele kazanımla sonuçlandı ve atılan işçi geri alındı. işverenlik sendikaya saygı duyacağını beyan etti. Kararlı ve örgütlü duruşları nedeniyle Esitaş işçilerini selamlıyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi