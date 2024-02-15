Körfez Belediyesi ‘Çevre Bilinci’ eğitimlerini sürdürüyor

Öğrencilere; çevre bilincini aşılamak ve geri dönüşüm alışkanlığını kazandırmak için her yıl düzenli olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde Körfez Belediyesi’nce verilen “Çevre Eğitimleri “ 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetim Şefliği, Nene Hatun İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

FAYDALI BİLGİLER AKTARILDI

Düzenlenen eğitim programı kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetim Şefliği Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya tarafından, ilkokul öğrencilerine sıfır atık konusunda bilgilendirme eğitimi verildi. Sıfır atık prensibine göre, ayrıştırılan atıkların toplama şekilleri, ambalaj atıkları ve çevre kirliliği hakkında bilgiler aktarıldı.

ATIK TOPLAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Çevre bilinci konusunda önemli çalışmalar ortaya koyan Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliği ile Körfez’de bulunan okullarda “Elektronik Atık – Bitkisel Atık – Atık Pil” toplama yarışması başlattı. Kampanya kapsamında birincilik elde eden okullara; Atık Pil Kategorisinde ses sistemi, Bitkisel Atık Yağ kategorisinde yazıcı ve Elektronik Atık kategorisinde diz üstü bilgisayar hediye edileceği belirtildi.

Kaynak: BÜLTEN