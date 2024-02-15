BBP Heyeti Aygün’ü ziyaret etti

İstişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi heyetini konuk etti. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmede Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, Alperen Ocakları İlçe Başkanı İbrahim Ekici, Kadın Kolları Başkanı İlknur Çetin ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Çalışmalar ve projelere dair istişarelerin de gerçekleştiği görüşmede Başkan Aygün, konuklarına nezaketleri için teşekkür etti. BBP Derince İlçe Başkanı Samet Çetin de ilçeye kazandırdığı projeler ve ev sahipliği dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.