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Cumhur İttifakı Derince’de kenetlendi

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Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Fatih Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katıldı. Şirin, “31 Mart’tan zaferle ayrılacağız” dedi

Cumhur İttifakı Derince’de kenetlendi mask
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Cumhur İttifakı’nın adeta tek yürek olarak seçim çalışmalarını sürdürdüğü Derince’de bu kez Milliyetçi Hareket Partisi Fatih Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışı gerçekleştirildi. MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, Cumhur İttifakı teşkilatlarından yoğun katılım oldu.

GAYEMİZ MİLLETİMİZE HİZMET ETMEK

Cumhur İttifakı’nın ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sunduğunu belirten AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, “İnanıyorum ki 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçimlerde Cumhur İttifakı olarak ipi göğüsleyeceğiz ve hizmetlerimize hep beraber güçlü şekilde devam edeceğiz. Bizim tek gayemiz var o da milletimize hizmet etmek. Bizim kalbimiz milletimizin sevgisinde. Cumhur İttifakı olarak el ele, gönül gönüle çalışarak Derince’mize değer katan projelere imza atacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

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15 Şub 2024 - 11:47 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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