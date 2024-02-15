İki haftadır eylem yapılan fabrikada anlaşma sağlandı

Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova’da kurulu Portakal Plastik fabrikasında toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine işçiler eylemlere başladı. İki haftadır süren eylemin ardından, fabrikada anlaşma sağlandı.

FABRİKA YÜZDE 40 ZAM TEKLİF ETMİŞTİ

Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada işveren Ocak ayında yapacağı zammı, geçen yıl asgari ücrete gelen zamlar sonrası yapmış olduğu yüzde 20 ve yüzde 27 zamları mahsup ederek açıklamak istedi. Bunun üzerine bir araya gelen işçiler bunu kabul etmeyeceklerini bildirerek eylemlere başladı. Bir açıklama yayımlayan işçiler, “Bizim halihazırda 2024 yılı için enflasyon+refah payı alacağımız var ve bu oran yüzde 72’ye ulaşıyor. Ancak patron geçtiğimiz yıl yapılan zamları bahane ederek en son yüzde 40 gibi bir rakam verdi. Biz bu rakamı kabul etmiyoruz hakkımız olan zammı alana kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

ÜYELERİMİZİN BEKLENTİSİYLE ANLAŞMAYA VARILDI

Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi anlaşmaya varıldığını duyurarak, şu açıklamada bulundu:

“Portakal Plastik işçisi kazandı. Toplu iş sözleşmemizin ikinci yıl zam oranında işveren ile yapılan müzakerelerde anlaşmazlık yaşanması nedeniyle fabrikada başlattığımız eylemlerimiz yaklaşık on gündür devam ediyordu. Bugün bir üyemizin işten çıkarılması üzerine üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş başı yapılmadı. İşveren ile yapılan görüşmeler sonucunda çıkarılan üyemiz işine geri alındı. Ayrıca bozulan müzakere masası tekrar kurularak üyelerimizin beklentileri doğrultusunda anlaşmaya varıldı. Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”

Kaynak: Haber Merkezi