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Türkiye'den Gazze'ye 2 insani yardım gemisi daha gönderilecek

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayın organize ettiği 2 insani yardım gemisi, başta gıda olmak üzere çeşitli yardımların ramazan ayına kadar Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılması için yola çıkacak.

Türkiye'den Gazze'ye 2 insani yardım gemisi daha gönderilecek mask
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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Kızılayına yaptığı ziyaret öncesinde açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günlerde AFAD Başkanı Okay Memiş ile Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Yılmaz, "Açıkçası o zamanki ümidimiz çatışmanın çoktan bitmiş olması yönündeydi ama maalesef Gazze'nin içinde olaylar iyiye gitmiyor" dedi.

Mısır Kızılayı ile Türk Kızılay arasındaki işbirliğinin artarak sürdüğünü ifade eden Yılmaz, Gazze'de olayların başladığı andan itibaren Mısır Kızılayının önemli bir görevi üstlendiğini anlattı.

4 TÜRK PERSONELİ MISIR KIZILAYINA YARDIM İÇİN MISIR'DA

Dünyanın neresinden bir yardım gelirse gelsin Mısır Kızılayı tarafından lojistiğinin sağlandığını, ardından iletişimin kurulup Refah Sınır Kapısı'na kadar tesliminin gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, yapılan işbirliği anlaşması ile 4 Türk personelin Mısır Kızılayı'na lojistik çalışmalarda yardım etmek üzere Mısır'a gönderildiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarının başladığı ilk dönemde en büyük problemin lojistik olduğuna işaret eden Yılmaz, "Çünkü çok fazla yardım geliyordu ama içeriye çok az tır giriyordu. Biz kapının daha geniş açılması ve daha fazla yardımın girmesi yönünde savunuculuk yapıyorduk. O günden bu tarafa giren tır sayısı arttı. Aslında daha sürdürülebilir ve düzenli yardımın buraya gelmesi yönünde bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKINI, YARDIMLARINI ARTIRMAYA DAVET ETMEK İSTİYORUM"

Yılmaz, Gazze'nin içindeki en büyük problemin açlık olduğuna işaret ederek, gıda, su gibi en temel ihtiyaçların bile yeterli gelmediğini vurguladı. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu anda günde ortalama 89 tıra ulaşılmış durumda ama bu olayın öncesinde giren tır sayısının 450-500 civarında olduğunu biliyoruz. Bugün 100'ün üzerinde tır da girse içeriye yeterli gelmediğini biliyoruz. Bu nedenle biz bu insani yardım koridorunu, Türkiye'de yardımları AFAD ve Kızılay olarak koordine edebilecek bir organizasyonu kurduk. Sürekli gemiler yoluyla buraya insani yardım gönderiyoruz. Şu ana kadar 12 uçak, 5 gemi gönderilmiş durumda. Ramazandan önce bir tane AFAD'ın bir tane de Kızılayın organize ettiği 2 gemi daha gönderilmiş olacak."

Gazze'ye en az 15 günde bir geminin gitmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Ben bütün Türk halkını, yardımlarını artırmaya davet etmek istiyorum" çağrısında bulundu.

"26 BİN TON UN GÖNDERDİK"

AFAD Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanı Niyazi Çetinkaya da Türkiye'den yola çıkacak 2 insani yardım gemisine ilişkin, "Bu gemiler genel itibarıyla 2 bin ton civarında yardım taşıyor ve içeriği Mısır Kızılay ve Filistin Kızılay ortak çalışmaları neticesinde belirlenen acil ihtiyaçları kapsıyor. Öncelikli olarak un, gıda, barınma için çadır, battaniye gibi malzemeler bulunuyor. Gıda malzemeleri içerisinde de makarna, sıvı yağ, pirinç ve salça gibi malzemeler yer alıyor" bilgisini verdi.

Çetinkaya, bir insani yardım gemisinin Gazze'ye gönderilmeden önce geminin yanaşma tarihi, sivil toplum kuruluşları ve yardım kaynakları ile yükleme planlamasının yapılması gibi 15 gün öncesinden bir planlama sürecinin başladığını anlattı.

Bugünden itibaren Mersin Limanı'na bir geminin yanaşacağını ve yardımların yüklenmeye başlayacağını bildiren Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Ülkemizden gönderilen yardımlar tamamen AFAD koordinasyonunda gönderiliyor. Gönderilen yardımlar 5 gemi,12 uçak toplam tonajı yaklaşık 34 bin ton. Mısır üzerinden gönderilen yardımlara ilave olarak biz şu ana kadar BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işbirliğinde 26 bin ton un gönderdik. 26 bin ton unu, Mersin limanında UNRWA'ya teslim ettik."

Bir geminin yaklaşık 5 günde yüklendiğini, 1,5 günde de El-Ariş'e ulaştığını ve 5-6 günde indirme işlemlerinin tamamlandığını anlatan Çetinkaya, "Ancak indirildikten sonra ikinci bir aşama da Refah Sınır Kapısı'na geçiş işlemleri. Orada günlük geçiş kapasitesine göre beklemeler olabiliyor. Şu ana kadar gönderdiğimiz bütün malzemeler Gazze tarafına geçmiş bulunuyor" bilgisini verdi.

Özellikle bombalamaların yoğun olduğu dönemlerde Gazze'ye giden tır sayısının 10'lara kadar düştüğüne işaret eden Çetinkaya, bütün imkanlarıyla yardımları ulaştırmaya, Gazzeli halkın yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi.

Çetinkaya, Gazze'ye para yardımında bulunmak isteyenlerin AFAD'ın bağış hesaplarına, ayni yardım yapmak isteyenlerin de sivil toplum kuruluşları ve Türk Kızılayı üzerinden yardımda bulunabileceklerini kaydetti.

"MISIR'DAN TEMİN ETTİĞİMİZ SULARI GAZZE TARAFINA GEÇİRİYORUZ"

Gazze'de yaşanan su sıkıntısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çetinkaya, bu durumun sürdürülebilir şekilde karşılamanın önemine işaret etti.

Farklı ülkelerden belirli şişelenmiş suları ulaştırmanın hem süreç hem ihtiyacı zamanında karşılama anlamında bir risk oluşturduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Bu nedenle yerelden yani Mısır'ın içerisinden su tedariki yaparak bunu sürdürülebilir hale getirmeye çalıştık. Burada Mısır Kızılayımızla işbirliği halinde Mısır'dan temin ettiğimiz suları haftalık yaklaşık 5 tır olmak üzere 1,5 ve 11 litrelik sular halinde Gazze tarafına geçirme noktasında bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşık 6 ay sonrasında 3 bin ton suya tekabül ediyor" dedi.

Çetinkaya, şu ana kadar Gazze'ye haftalık sevkiyat kapsamında 21 tırdan oluşan 4 sevkiyat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

# Türkiye, ifade, VAR, gıda, ziyaret, para

15 Şub 2024 - 12:02 - Türkiye --- Okunma

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