Erdem Mertoğlu ikinci kez geliyor

Mücadeleyi A klasmanda görev yapan Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu bu sezon ilk yarıda Boluspor’u içerde 2-1 yendiğimiz maçta da düdük çalmıştı. Karadenizli hakem ayrıca 2022-23 sezonunda sahamızda Ankara Demir’e 4-2 kaybettiğimiz maçın da hakemiydi. Erdem Mertoğlu’nun kariyerinde çıktığı 127 maçın 57’sini ev sahipleri, 38’ini misafir takımlar kazandı, 31 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.