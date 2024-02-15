CHP’den tek aday adayıydı, istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Dilovası için tek aday adayı olan Fethi Aras, pazartesi günü gerçekleştirilen PM toplantısında aday olarak Yakup Törk gösterilince partisinden istifa etti.

Fethi Aras "Beni sırtımdan bıçakladılar" derken konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

KILIÇDAROĞLU ÇOK HAKLIYMIŞ

"Kamu oyuna duyurulur 14 .02 2024 .tarihinde sonra CHP’den ben ve yol arkadaşlarım Dilovası’nda aldığımız kararla birlikte istifa ediyoruz istifa sebebi ise 20 yıldır ben CHP’de menfaat gözetmeksizin hem maddi hem manevi elimden geleni bu parti için yaptığımı biliyorum ve bununla beraber mahalle temsilcisi belediye meclis üyesi ilçe yönetim kurulu üyeliği Kocaeli İl delegesi milletvekili aday adayı SKM başkanlığı ve belediye başkan aday adayı oldum ve süreçte tek aday olduğum halde adaylığı bana çok güren bu ucube torpilci kayırmacı zihniyetli insanlarla yol arkadaşlığı ve siyaset yapmak mümkün değildir ve Dilovası’nda sanki adam yokmuş gibi Darıca’da adaylık verilmeyen şahsı getirip aday yapanlar seçimden anyayı Konyayı görecekler bir birini satan hırsızları baş başa bıraktım CHP Kocaeli üç millet vekiline hakkımı helal etmiyorum beni de sırtımdan hançerlediler sayın Kılıçdaroğlu çok haklıymış,,,,"

Kaynak: Haber Merkezi