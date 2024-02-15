Bir demet maydanoz 10 lira

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanına kurulan Perşembe Pazarında birçok ürünün fiyatı geçen hafta ile aynı kalırken, bazı ürünler her geçen hafta daha da zamlanıyor. Salatalık ürünlerin satıldığı tezgahlarda fiyatlar dikkat çekti. Bir demet maydanoz 7 lira 50 kuruştan 10 liraya yükseldi. Kıvırcık 25 lira, roka 10, dereotu 15, taze soğan 20, salatalık 30, mor lahana 20, turp 20 ve havuç 25 liradan satıldı.
ÇİLEK VE BEZELYE SATIŞA SUNULDU
Bu hafta pazara yeni sebze ve meyveler geldi. Geçen hafta baklanın tezgahta yer almasının ardından bezelye ve çilek müşteriye sunuldu. Çilek kilosu 80 TL’den satışa çıkarken, bezelye ise kilosu 60 TL’den tezgâhtaki yerini aldı. Bakla geçtiğimiz haftaki satış fiyatı da olan 60 TL’den yeniden satışa sunuldu.
FİYATI ARTAN VE DÜŞENLER
Yeni haftada fiyatı artan ürünler kabak, kivi, dolmalık biber, pembe domates, dereotu, soğan gibi ürünler olurken fiyatı düşen ürünler ise kapya, salatalık, taze soğan, kıvırcık gibi ürünler oldu.
ÜRÜN
ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU
HAFTA (TL)
Dolmalık biber
35
40
Çarliston biber
40
40
Kapya
50
40
Patlıcan
50
50
Domates
25
25
Çeri domates
60
60
Pembe domates
25
30
Salkım domates
35
35
Salatalık
50
30
Kabak
25
30
Havuç
25
25
Limon (file)
10
15
Maydanoz
7,50
10
Kıvırcık
30
25
Roka
10
10
Dereotu
10
15
Taze soğan
25
20
Mor lahana
15
12
Patates
15
15
Soğan
12,50
15
Ispanak
35
30
Mantar
80
80
Bezelye
-
100
Asma yaprağı
-
180
Bakla
60
60
Sarımsak
150
130
Pırasa
20
20
Karnabahar
45
35
Beyaz lahana
22
15
Kereviz
30
30
Enginar
45
30
Brokoli
40
30
Brüksel lahanası
-
50
Turp
20
20
Pazı
15
15
Karalahana
15
15
Çiçekli mancar
50
50
Çilek
-
80
Muz
40
40
Portakal
15
15
Kivi
35
40
Siyah üzüm
-
20
Armut
25
30
Elma
20
20
Yeşil elma
25
25
Mandalina
20
15
Nar
35
30
Avokado
-
40
Ayva
20
20
Ceviz
150
150
Bal kabağı
20
15
Ihlamur (paket/kilo)
50/500
50/500
Zencefil
350
350
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.