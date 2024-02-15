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15 Şub 2024 - 13:19- Gündem G:

Bir demet maydanoz 10 lira

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Perşembe Pazarında sofralara tat katan salataların vazgeçilmezi maydanozun bir demeti 10 lira, kıvırcık 25 lira, roka 10, dereotu 15 ve taze soğan 20 liradan satıldı.

Muhammet Emin Can
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Bir demet maydanoz 10 lira
Bir demet maydanoz 10 lira
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İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanına kurulan Perşembe Pazarında birçok ürünün fiyatı geçen hafta ile aynı kalırken, bazı ürünler her geçen hafta daha da zamlanıyor. Salatalık ürünlerin satıldığı tezgahlarda fiyatlar dikkat çekti. Bir demet maydanoz 7 lira 50 kuruştan 10 liraya yükseldi. Kıvırcık 25 lira, roka 10, dereotu 15, taze soğan 20, salatalık 30, mor lahana 20, turp 20 ve havuç 25 liradan satıldı.

Bir demet maydanoz 10 lira

ÇİLEK VE BEZELYE SATIŞA SUNULDU

Bu hafta pazara yeni sebze ve meyveler geldi. Geçen hafta baklanın tezgahta yer almasının ardından bezelye ve çilek müşteriye sunuldu. Çilek kilosu 80 TL’den satışa çıkarken, bezelye ise kilosu 60 TL’den tezgâhtaki yerini aldı. Bakla geçtiğimiz haftaki satış fiyatı da olan 60 TL’den yeniden satışa sunuldu.

Bir demet maydanoz 10 lira

FİYATI ARTAN VE DÜŞENLER

Yeni haftada fiyatı artan ürünler kabak, kivi, dolmalık biber, pembe domates, dereotu, soğan gibi ürünler olurken fiyatı düşen ürünler ise kapya, salatalık, taze soğan, kıvırcık gibi ürünler oldu.

Bir demet maydanoz 10 lira

ÜRÜN

ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU

HAFTA (TL)

Dolmalık biber

35

40

Çarliston biber

40

40

Kapya

50

40

Patlıcan

50

50

Domates

25

25

Çeri domates

60

60

Pembe domates

25

30

Salkım domates

35

35

Salatalık

50

30

Kabak

25

30

Havuç

25

25

Limon (file)

10

15

Maydanoz

7,50

10

Kıvırcık

30

25

Roka

10

10

Dereotu

10

15

Taze soğan

25

20

Mor lahana

15

12

Patates

15

15

Soğan

12,50

15

Ispanak

35

30

Mantar

80

80

Bezelye

-

100

Asma yaprağı

-

180

Bakla

60

60

Sarımsak

150

130

Pırasa

20

20

Karnabahar

45

35

Beyaz lahana

22

15

Kereviz

30

30

Enginar

45

30

Brokoli

40

30

Brüksel lahanası

-

50

Turp

20

20

Pazı

15

15

Karalahana

15

15

Çiçekli mancar

50

50

Çilek

-

80

Muz

40

40

Portakal

15

15

Kivi

35

40

Siyah üzüm

-

20

Armut

25

30

Elma

20

20

Yeşil elma

25

25

Mandalina

20

15

Nar

35

30

Avokado

-

40

Ayva

20

20

Ceviz

150

150

Bal kabağı

20

15

Ihlamur (paket/kilo)

50/500

50/500

Zencefil

350

350

# perşembe pazarı, Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı, hafta, HER, İzmit, yeni

15 Şub 2024 - 13:19 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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