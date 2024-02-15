Bir demet maydanoz 10 lira

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanına kurulan Perşembe Pazarında birçok ürünün fiyatı geçen hafta ile aynı kalırken, bazı ürünler her geçen hafta daha da zamlanıyor. Salatalık ürünlerin satıldığı tezgahlarda fiyatlar dikkat çekti. Bir demet maydanoz 7 lira 50 kuruştan 10 liraya yükseldi. Kıvırcık 25 lira, roka 10, dereotu 15, taze soğan 20, salatalık 30, mor lahana 20, turp 20 ve havuç 25 liradan satıldı.

ÇİLEK VE BEZELYE SATIŞA SUNULDU

Bu hafta pazara yeni sebze ve meyveler geldi. Geçen hafta baklanın tezgahta yer almasının ardından bezelye ve çilek müşteriye sunuldu. Çilek kilosu 80 TL’den satışa çıkarken, bezelye ise kilosu 60 TL’den tezgâhtaki yerini aldı. Bakla geçtiğimiz haftaki satış fiyatı da olan 60 TL’den yeniden satışa sunuldu.

FİYATI ARTAN VE DÜŞENLER

Yeni haftada fiyatı artan ürünler kabak, kivi, dolmalık biber, pembe domates, dereotu, soğan gibi ürünler olurken fiyatı düşen ürünler ise kapya, salatalık, taze soğan, kıvırcık gibi ürünler oldu.