Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Resmi İlanlar

T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ABONE OL Google News Sayfamız

T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BALCI Mahalle/Köy, 189 Ada, 33 Parsel,
Yüzölçümü : 560,39 m2
Kıymeti : 38.453,96 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:12

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:12

14/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No ILN01985578

16 Şub 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.072.890 gösterim gerçekleşti.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

DAMACANA SU ,BARDAK SU VE PET ŞİŞE SU SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
DAMACANA SU ,BARDAK SU VE PET ŞİŞE SU SATIN ALINACAKTIR
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
DOĞUKIŞLA PARKI HİZMET TESİSİ YAPIMI Resmi İlandır mask
DOĞUKIŞLA PARKI HİZMET TESİSİ YAPIMI
SAPELLİ KERESTE SATIN ALINACAK Resmi İlandır mask
SAPELLİ KERESTE SATIN ALINACAK
İROKO KERESTE SATIN ALINACAK Resmi İlandır mask
İROKO KERESTE SATIN ALINACAK
2024 YILI TPN ÜNİTESİ 8 KALEM TIBBİ VE SARF MALZEME ALIMI Resmi İlandır mask
2024 YILI TPN ÜNİTESİ 8 KALEM TIBBİ VE SARF MALZEME ALIMI

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL