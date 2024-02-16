T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/22 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BALCI Mahalle/Köy, 189 Ada, 33 Parsel,
Yüzölçümü : 560,39 m2
Kıymeti : 38.453,96 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:12
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 10:12
14/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.