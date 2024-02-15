'Bin Yıl' oyunu Körfez’de sahnelendi

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen oyuna; Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Sergilenen oyun, seyirciden tam not aldı.

OYUNUN KONUSU

Körfezli vatandaşlarla buluşturulan ve tam not alan ‘Bin Yıl’ tiyatro oyununun konusu; Yıl 15 Nisan 1997. İki tiyatro oyuncusu Fuat ve Nazmi, oynadıkları oyunda Hak’tan bahsettikleri ve İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif’in bir şiirini okudukları gerekçesiyle tutuklanırlar. Oysa daha sekizinci oyunlarıdır. Hâkim karşısına çıkarılan tiyatrocular halkı kin ve düşmanlığı tahrik ettikleri gerekçesiyle üçer yıl hapis cezası alırlar. Ancak hakim bununla yetinmez, oyunu sekiz defa oynadıkları için cezayı sekize katlar. Hapse giren Fuat ve Nazmi, koğuşta iki mahkûmla karşılaşır. Rahmi ve Bedri. Onları tanıdıkça, hapse girmelerinin bir sebebi olduğunu anlarlar. Fuat ve Nazmiye göre anlatmak için mekânın önemi yoktur artık ve anlatmaya hapiste devam edeceklerdir.



Nurdan Albamya'nın kaleme aldığı, yönetmenliği Yunus Emre Obut'un üstlendiği oyunda, Cengiz Gül, İslam Çamyar, Kamil Özkaynak ve Kemalettin Caymaz rol alıyor.

Kaynak: BÜLTEN