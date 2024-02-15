Söğüt, “Körfez’e yeni eserler kazandıracağız”

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde esnafı gezdi. İlçe yöneticileri ve Cumhur İttifakı üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette esnafa kolaylıklar dileyen Başkan Söğüt, vatandaşlarla da sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Körfez’de eser ve hizmet siyasetine devam edeceklerini belirten Söğüt, “Vatandaşımızın teveccühü de bizleri mutlu ediyor” dedi.
KÖRFEZ İÇİN KOLLARI SIVAYACAĞIZ
5 yıllık süreçte söz verdiği projeler dışında 155 tane yeni projeyi Körfez’e kazandırdıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Körfez bizi biz de Körfez’i tanıyoruz. Yeni dönemde de kentin ihtiyaçları doğrultusunda projelerimizi hazırladık. Yeniden Cumhur İttifakı’nın zaferi sonrasında kolları sıvayacak, Körfez’e yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.