Söğüt’ten asırlık çiftlere anlamlı sürpriz

MEYVE SEPETİ ve ÇİÇEK HEDİYE ETTİ

Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’14 Şubat Sevgililer Günü’ programı kapsamında; Körfez’de ikamet eden ve 50 yılı aşkın bir süredir evli olan Nizamettin & Birgül Yüzer, Seyyid Ahmet & Ayten Urfalıoğlu çiftleri, Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından ziyaret edildi. Evlerinde ziyaret edilen asırlık çiftlere, sevgililer günü sebebiyle hazırlanan meyve sepeti ve çiçek hediye edildi.

BAŞIMIZIN TACISINIZ

Asırlık çınarlara ziyarette bulunan Başkan Şener Söğüt, “ Körfez ilçemizde ikamet eden büyüklerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Fakat bugün ki ziyaretimiz çok daha anlamlı. Evliliklerinde elli yılı dolduran büyüklerimizle bir aradayız. Bizlere her zaman yol gösteren çınarlarımızın sevgililer gününü yürekten kutluyorum. Allah sevginizi, muhabbetinizi ve saygınızı daim etsin” dedi.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI PAYLAŞTILAR

Mutlu süren uzun evliliğin sırrının karşılıklı saygı ve sevgiden geçtiğini belirten asırlık çiftler, gençlere evlilikte her iki tarafın da anlayışlı olması gerektiği nasihatinde bulundular. Sevginin en büyük sırrının karşılıklı saygı olduğunu söyleyen çiftler, sevgi sabırdır, emektir, berekettir. Herkes birbirine karşı saygı ve sevgi dolu olduğu zaman, o yuva mutlu bir yuva olabilir. 50 yıllık mutlu evliliğimizi buna borçluyuz” ifadelerinde bulundular.

Asırlık çınarlar, anlamlı hediyeler için Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

Kaynak: BÜLTEN