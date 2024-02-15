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Darıca Belediyesi’nden okullara spor malzemesi desteği

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Darıca Belediyesi ilçe genelindeki okullara spor malzemesi desteğinde bulundu. Dağıtım töreninde konuşan Darıca Belediye Başkan Muzaffer Bıyık, “Dağıtacağımız spor malzemelerinin öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmasını arzu ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Darıca Belediyesi’nden okullara spor malzemesi desteği mask
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Eğitimin ve gençlerin her zaman yanında olan Darıca Belediyesi, ilçe genelindeki okullara spor malzemesi desteğinde bulundu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen malzeme dağıtım törenine Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan ile AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve okul idarecileri katıldı.

50 OKULA SPOR MALZEMESİ DAĞITILDI

Darıca genelinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere toplamda 50 okula spor malzemesi dağıtıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve protokolün birlikte dağıttığı spor malzemeleri arasında 250 adet futbol topu, 250 adet basketbol topu, 250 adet voleybol topu, 1000 adet antrenman yeleği, 50 adet antrenman çemberi, 50 adet antrenman merdiveni ve 500 adet huni yer aldı. Gençlerin gelişimine katkı sunması amacıyla dağıtılan spor malzemeleri her okulun yetkililerine teslim edildi. Dağıtım töreninde konuşan ve hayırlı olması temennisinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin ve eğitimin her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

GENÇLERİ VE EĞİTİMİ ÖNEMSİYORUZ

Spor malzemelerinin gençlerin gelişimine katkı sunmasını amaçladıklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “2019 yılında biz göreve başladığımızda Darıca Belediyesinin mali yapısının öyle bir bütçeyi ayırıp da okullara spor malzemeleri yardımında bulunacağı bir ortam yoktu. Çünkü bütçe buna uygun değildi. Kurumumuz büyüdükçe kurumumuzun mili yapısı güçlendikçe paydaşlarımız olan herkese desteğimizi arttırabilecek noktaya geldik. Darıca Belediyesi bugün ayakları yere sağlam basan geleceğe emin adımlarla yürüyen bir yapıya kavuştu. Geldiğimiz günden bu yana milli eğitim ile yakın işbirliği ile eğitim camiasının her zaman yanında olduk. Her pazartesi okullarda bayrak törenlerine katılarak sorunları talepleri dinledik. Eğitimde olduğu gibi amatör sporlara da her zaman destek oluyoruz. Bugün okullarımıza da spor malzemeleri desteği veriyoruz. Dağıtacağımız spor malzemelerinin öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmasını arzu ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BİZ HİZMET ETMEYE GELDİK

Amaçlarının kavga, polemik değil hizmet etmek olduğunu da vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, “ Seçim beyannamesinde yüzde 92 oranında gerçekleşme oranı yakaladık. Seçim beyannamesinde gökteki yıldızları vadetmiyoruz. Yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir işin sözünü vermeyecek ve milletimizi hiçbir zaman kandırmayacağız. Yapamayacağımız işleri olmuyor diyeceğiz. Muzaffer Bıyık’ı 5 yıl boyunca hiçbir kavganın içinde görmediniz. Biz hizmet için bu göreve talip olduk. Beni görenler ya okulda bayrak töreninde görmüşlerdir. Ya camide cenazede ya düğünde ya da şantiyede işinin başında. Gece kar yağarken iş makinelerinin başında, yağmur yağarken sokaktaki çalışmalarda görmüşlerdir. Biz buraya millete hizmet etmeye geldik. Bugüne kadar neyle anıldıysak önümüzdeki dönemde de işimizle hizmetlerimizle anılacağız” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

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15 Şub 2024 - 14:02 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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