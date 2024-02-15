Çiftçi: İlçemize yeni parklar ve spor alanları kazandırdık

31 Mart Mahalli ve İdari seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Her gün bir mahalledeki esnaflarla buluşan Başkan Çiftçi’nin son durağı Yenimahalle esnafı oldu. Yenimahalle’deki esnaf komşularıyla buluşan Bünyamin Çiftçi, yaptıkları ve yapacakları çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Çiftçi’ye programda AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede de eşlik ederken, toplantıda Yenimahalle esnafı da Bünyamin Çiftçi’yi dinlemek için programa ilgi gösterdi.

“BAŞKANIMIZ İÇİMİZDEN BİRİSİ”

Toplantıda ilk olarak söz alan AK Partili Sarıdede, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla Bünyamin çiftçi başkanımız Çayırova’da tekrar aday gösterildi. Çayırova’mıza yeniden hayırlı olsun. Görev süresi boyunca başkanımız bizim yüzümüzü öne erdirecek hiçbir işe bulaşmadı. Çayırova’da ilk defa bir başkan ikinci dönem üst üste başkanlık yapacak. Bünyamin başkanımız, bu mahallenin çocuğu, buradaki okulda okudu, içimizden biri, hepinizin komşusu, kardeşi, ağabeyi” dedi. Sarıdede’den sonra açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi ise şunları aktardı; “Biz 5 yıl boyunca sizlerin destekleriyle yol yürüdük. 2019’da sizin başınızı öne eğecek bir işe girmeyeceğim demiştim hamdolsun bunu da başardık.

“BEN BURANIN EVLADIYIM”

Ben buranın evladıyım 40 senedir burada yaşıyorum ve ölene kadar da burada yaşayacağım. Bu 5 sene kolay geçmedi. İki sene kovid geçti, depremde 6 aya yakın afet bölgesinde hizmet verdik. Rabbim fırsat verdi, Yenimahalle’mize sağlık ocağı yaptık, kadınlarımız için spor salonu yaptık, muhtarlığımızı buraya taşıdık. Bizim yeni yeşil alanlara ihtiyacımız var yeni okul alanlarına ihtiyacımız var. Sorunları çözmek için adımlar atmamız lazımdı ve bunlara yönelik adımlar atmaya başladık. İlçemize 13 yeni park kazandırdık, çocuklarımız ve gençlerimiz için 12 yeni halı saha yaptık. Büyük projelere imza attık, devam eden projelerimizle ilçemiz çok güzel bir kimlik kazanacak” dedi. Yaptığı çalışmalardan da söz eden Bünyamin Çiftçi, program sonunda toplantıya katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: BÜLTEN