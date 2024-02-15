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15 Şub 2024 - 14:02- Gündem G:

Palamut 80 lira oldu

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İzmit Perşembe Pazarında balıkçı tezgâhlarında palamut 100 liradan 80 liraya düştü.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Palamut 80 lira oldu mask
Palamut 80 lira oldu
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Bu hafta Perşembe Pazarındaki balıkçı tezgâhlarında palamudun fiyatı düştü. Geçen hafta tanesi 100 TL’den satılan palamut bu hafta 80 TL oldu. Fiyatı düşen diğer balıklar ise mezgit, barbun, tirsi ve Karadeniz somunu oldu. Yeni haftada geçen haftaya göre fiyatı yükselen balıklar somon ve tekirdi. Hamsinin fiyatı ise bir süredir 100 TL seviyesinde bununla beraber geçen hafta ile bu hafta aynı fiyattan satılan balıklar ise istavrit, levrek, çupra, alabalık ve kupes oldu. Bir önceki hafta tezgâhta olmayan uskumru, karides, sardalya ise bu hafta yeniden tezgâha döndü. 

Palamut 80 lira oldu
Palamut 80 lira oldu

BALIK

ADI

GEÇEN HAFTA FİYATI (TL)

BU HAFTA FİYATI (TL)

Hamsi

100

100

İstavrit

50

50

Palamut

100

80

Uskumru

-

150

Levrek

250

250

Çupra

250

250

Alabalık

70

70

Somon

250

400

Mezgit

70

60

Barbun

250

200

Tekir

100

150

Karides

-

400

Tirsi

70

50

Kupes

100

100

Karadeniz Somon

250

230

Sardalya

-

70

# hafta, yeni

15 Şub 2024 - 14:02 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Bebelac - alırım norveç somonumu geçerim. palamuta para vermem

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 15:44

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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