Palamut 80 lira oldu

Bu hafta Perşembe Pazarındaki balıkçı tezgâhlarında palamudun fiyatı düştü. Geçen hafta tanesi 100 TL’den satılan palamut bu hafta 80 TL oldu. Fiyatı düşen diğer balıklar ise mezgit, barbun, tirsi ve Karadeniz somunu oldu. Yeni haftada geçen haftaya göre fiyatı yükselen balıklar somon ve tekirdi. Hamsinin fiyatı ise bir süredir 100 TL seviyesinde bununla beraber geçen hafta ile bu hafta aynı fiyattan satılan balıklar ise istavrit, levrek, çupra, alabalık ve kupes oldu. Bir önceki hafta tezgâhta olmayan uskumru, karides, sardalya ise bu hafta yeniden tezgâha döndü.

BALIK ADI GEÇEN HAFTA FİYATI (TL) BU HAFTA FİYATI (TL) Hamsi 100 100 İstavrit 50 50 Palamut 100 80 Uskumru - 150 Levrek 250 250 Çupra 250 250 Alabalık 70 70 Somon 250 400 Mezgit 70 60 Barbun 250 200 Tekir 100 150 Karides - 400 Tirsi 70 50 Kupes 100 100 Karadeniz Somon 250 230 Sardalya - 70