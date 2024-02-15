Palamut 80 lira oldu

Bu hafta Perşembe Pazarındaki balıkçı tezgâhlarında palamudun fiyatı düştü. Geçen hafta tanesi 100 TL’den satılan palamut bu hafta 80 TL oldu. Fiyatı düşen diğer balıklar ise mezgit, barbun, tirsi ve Karadeniz somunu oldu. Yeni haftada geçen haftaya göre fiyatı yükselen balıklar somon ve tekirdi. Hamsinin fiyatı ise bir süredir 100 TL seviyesinde bununla beraber geçen hafta ile bu hafta aynı fiyattan satılan balıklar ise istavrit, levrek, çupra, alabalık ve kupes oldu. Bir önceki hafta tezgâhta olmayan uskumru, karides, sardalya ise bu hafta yeniden tezgâha döndü.
BALIK
ADI
GEÇEN HAFTA FİYATI (TL)
BU HAFTA FİYATI (TL)
Hamsi
100
100
İstavrit
50
50
Palamut
100
80
Uskumru
-
150
Levrek
250
250
Çupra
250
250
Alabalık
70
70
Somon
250
400
Mezgit
70
60
Barbun
250
200
Tekir
100
150
Karides
-
400
Tirsi
70
50
Kupes
100
100
Karadeniz Somon
250
230
Sardalya
-
70
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bebelac - alırım norveç somonumu geçerim. palamuta para vermem
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.