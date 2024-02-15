F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F16 tedarik ve modernizasyon süreci, kullanımı ile F-35 programına yönelik; "40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper Modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin teminine yönelik resmî kongre bildirimi ABD yönetimince 26 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, taleplerimize ilişkin; kongre onay süreci 11 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır" dedi.

Kaynaklar, şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının Türkiye'ye iletilmesinin beklendiğini belirterek, "Teklif ve Kabul mektuplarının tarafımızdan incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM KONUSU GÖRÜŞÜLÜYOR

Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerin de sürdüğü aktarıldı.

"F-16’LARIN KULLANIMI HERHANGİ BİR ŞARTA BAĞLI DEĞİL"

F-16 kullanımına yönelik çıkan iddialara ilişkin de şu açıklama yapıldı:

"Temin ve modernize edilecek F-16’ların kullanımına yönelik iddiaların aksine daha önce de vurguladığımız gibi herhangi bir şart söz konusu değildir. F-35 konusunda ise her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur şeklinde cevap vermiştir."

TUZLA PİYADE OKULU'NDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okulu’nda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin şu cevabı verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85’inci yıldönümünde vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma” kararı verilmiştir. Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur. TSK, müesses disiplini muhafaza etmek maksadıyla, olayları hukuk çerçevesinde, tarafsız ve tavizsiz bir şekilde değerlendirerek; temel değerlerini sarsacak, askerî disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha göstermemektedir. Bundan en ufak bir şüphe duyulmamalıdır

"TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK HAREKET EDİLMELİ"

“Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Irak ziyaretine ilişkin de şu açıklama yapıldı:

“06-07 Şubat 2024 tarihlerinde çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde; ilişkilerin derinleştirilmesi ve üst düzey ziyaretlerin sıklaştırılması, hudut güvenliğinin sağlanması ve istihbarat paylaşımı ile son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri işbirliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak/menfaatleri konularına yönelik Merkezi Irak Yönetimi, IKBY ve Irak Türkmen Cephesi makamları ile çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır.

Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz Irak topraklarının teröristlerce ülkemize yönelik saldırılarda üs olarak kullanılmaması ve kullandırılmaması; ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir.”

Kaynak: TRT Haber