4 hükümlü tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü haklarında arama kararı bulunan hükümlü şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. ‘Kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 2 ay ağır hapis cezası ile aranan M.Y. (43), ‘Birden fazla kişiyle silahla yağma’ suçundan 6 yıl 9 ay 20 gün ağır hapis cezası ile aranan F.T. (28), ‘Birden fazla kişiyle silahla yağma’ suçundan 4 yıl 7 ay ağır hapis ve 4 adet ‘Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçundan toplam 12 yıl kesinleşmiş ağır hapis cezası ile aranan B.Ş. (66) yakalanarak gözaltına alındı. 4 hükümlü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ