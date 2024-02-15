4 hükümlü tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü haklarında arama kararı bulunan hükümlü şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. ‘Kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 2 ay ağır hapis cezası ile aranan M.Y. (43), ‘Birden fazla kişiyle silahla yağma’ suçundan 6 yıl 9 ay 20 gün ağır hapis cezası ile aranan F.T. (28), ‘Birden fazla kişiyle silahla yağma’ suçundan 4 yıl 7 ay ağır hapis ve 4 adet ‘Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçundan toplam 12 yıl kesinleşmiş ağır hapis cezası ile aranan B.Ş. (66) yakalanarak gözaltına alındı. 4 hükümlü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - 1 hafta yat çık
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.