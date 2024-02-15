“Bedelli askerlik ücretleri makul seviyelere çekilmeli”

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko bedelli askerlik ücretlerinin 2024 yılı için öngörülen artış oranlarının, ekonomik kriz koşulları altında gençler için sürdürülebilir olmadığını belirtti. Kanko memur maaş zammı oranlarına endeksli bedelli askerlik ücretlerinin, yılda iki defa yapılan artışla gençlerin bu hizmetten yararlanmasını daha da zorlaştıracağını vurguladı.

‘ASKERLİK ÜCRETİ GENÇLERE EKONOMİK ENGEL OLUŞTURMAKTA’

Askerlik ücretinin gençler için ekonomik bir engel oluşturduğunu ifade eden Kanko, “Yüzde 50 artışla 182 bin liraya ulaşan bedelli askerlik ücreti, gençlerimiz için büyük bir ekonomik engel oluşturmaktadır. Bu durum, gençlerimizin askerlik hizmetine erişimini ciddi şekilde kısıtlamakta ve onları zor bir kararın içine itmektedir” dedi.

ÇÖZÜM BULUNMALI

CHP Milletvekili Muhip Kanko, gençlerin askerlik hizmetine adil ve erişilebilir bir şekilde erişebilmesi için hükümetten somut adımlar atmasını talep ederek, “Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki gençlerimiz için adil bir çözüm bulunmalı, ekonomik zorluklar göz önünde bulundurularak, bedelli askerlik ücretleri makul seviyelere çekilmelidir. Gençlerimizin geleceğini düşünerek, onlara destek olacak politikalar geliştirmeliyiz” diye konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ