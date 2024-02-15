EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

16 milyon emekli bayram ikramiyesine yapılacak zamma odaklandı. Emeklileri heyecanlandıran zam açıklamasının ardından çeşitli senaryolar konuşulmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye bayram ikramiyesinde artış olacağını açıklamıştı.

İKİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emeklilere her yıl iki kere bayram ikramiyesi ödemiyor. Emekli ikramiyesi mevcut halinde 2 bin lira olarak uygulanıyor.

KONUŞULAN SENARYOLAR

Emekli ikramiyeleri için ise farklı zam oranları konuşuluyor.

Uzmanlar, ikramiyelerin 5'er bin lira olmak üzere toplam 10 bin liraya yükselmesinin güçlü ihtimal olduğunu üzerinde duruyor.

Konuşulanlar arasında yüzde 49,25'lik zam oranının ikramiyelere de uygulanması bulunuyor. Bu durumda emekli ikramiyeleri 2 bin 985 liraya yükselecek. Toplam ödeme ise 5 bin 970 lira olarak gerçekleşecek.

2 bin liralık ikramiyeye yüzde 100 zam yapılması da ihtimaller arasında yer alıyor. Böyle bir uygulamanın hayata geçmesi halinde ise emekliler 4.000 liradan iki sefer ödeme alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak.

Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.

EYT'LİLER İKRAMİYE ZAMMI ALABİLİR Mİ?

İlk ikramiye ödemesi öncesi emekli olmaya hak kazanan bütün herkes zamdan yararlanabilecek. EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmaları ve işlemlerinin bitmesi halinde ikramiye hakkı elde edecek.

Nisan ve mayıs ayının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecekler.

Kaynak: NTV