Ahmet Bucan Kadıköy’e muhtar adayı

1972 Maşukiye doğumlu olan Bucan, 30 yıldır Kadıköy Mahallesinde ikamet ediyor. Mahallenin sorunlarını, halkın beklentilerini çok iyi bildiğini söyleyen Ahmet Bucan, “En iyisini yapmak için göreve talip oldum, mahalle halkımızın desteğini bekliyorum” dedi. “İşimiz boş vaat değil, icraat” sloganıyla seçim çalışmalarına devam eden Bucan mahallesinin sevilen sayılan isimlerinden güçlü bir aza heyeti oluşturdu. Ahmet Bucan’ın aza ekibinde Eda Uslu, Tuba Mut, Yavuz Bayrak, Numan Dikyol, Halit Acar, Musa Töremen, Sabahattin Doğanay ve Tolga Çelebi yer alıyor.