İşte Şanlıurfa maçı için ilk 3 gün satılan bilet sayısı

Pazartesi günü öğlen saatlerinde Passolig Com üzerinden başlayan satışlarda ilk 3 gün itibariyle sadece 348 biletin alıcı bulduğu açıklandı. Yeşil-Siyahlı taraftarların önceki haftalarda da bilet ön satışlarına pek ilgisi olmuyordu. Taraftarların büyük kısmı maç günü gişelerden bilet almayı tercih ediyor. Cumartesi akşamki maçta taraftar sayısının 8-9 bin dolayında olması bekleniyor.

Kaynak: SPOR SERVİSİ