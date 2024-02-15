Bariyerlere saplanan otomobil sürücüsü yoğun bakımda

Kaza gece saatlerinde, İzmit Kuruçeşme mevkiinde D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu ayrımında meydana geldi. İsmail Karabulut idaresindeki 41 AKP 702 plakalı otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere saplandı. Kazada otomobilin motor kısmı paramparça olurken, bariyerler aracın içerisine girdi.
YOĞUN BAKIMDA
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan İsmail Karabulut’u araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İsmail Karabulut Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır Yaralanan İsmail Karabulut yoğun bakıma alındı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Baydeg - Gemis olsun. Allah şifasını versin...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.