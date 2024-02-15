Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Kış aylarında sinüzitten koruyan 7 altın öneri

ABONE OL Google News Sayfamız

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, Kış aylarında Türkiye’de her yıl yaklaşık 15 milyon kişinin sinüzitten etkilendiğine dikkat çekerek, eğer sorun kronikleşirse ameliyat seçeneğinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Kış aylarında sinüzitten koruyan 7 altın öneri mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihapla dolması sonucu ortaya çıkan sinüzit, burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, baş ve yüzde zonklama, yüzde dolgunluk hissi, seste çatallaşma ve koku almada güçlük şeklinde kendini belli ediyor. Hastalık tam ve doğru tedavi edilmediğinde kronik farenjit, göz çevresinde enfeksiyonlar hatta körlük, menenjit ve beyin apsesi gibi ciddi sorunlara bile kapı aralayabiliyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, kış aylarında sinüzitten korunma yolları hakkında şu 7 öneride bulundu:

1. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunun

Grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı kışın oldukça artar ve bu enfeksiyonlar sinüzit için uygun zemini hazırlar. Bundan dolayı grip ve nezle olan kişilerle yakın temastan kaçının ve sık-sık el yıkayarak kişisel hijyen kurallarına dikkat edin.

2. Kirli havada maske takın

Kirli hava sinüzit için tetikleyici bir rol oynar. Bunun nedeni ise kirli hava partiküllerinin bireyin hava yollarında iltihaba neden olarak hastalığı alevlendirmesidir. Bu nedenle hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde dışarda bulunmamaya çalışın, dışarıda bulunmanız gerekiyorsa da maske takın.

3. Kapalı ortamları havalandırın

Kış aylarında havasız ve kalabalık mekanlarda zaman geçirmek, enfeksiyon riskini oldukça yükselten bir nedendir. Bu yüzden bulunduğunuz kapalı alanların her yarım saatte bir 10 dakika kadar havalanmasını sağlayın ve sık-sık dışarıya çıkarak temiz hava almaya özen gösterin.

4. Bulunduğunuz ortamı nemlendirin

Sıcak ortamlarda hava kurur ve bu durum burnun içerisindeki mukozanın bağışıklık düzeyini düşürerek burnu üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı savunmasız yapar. Bu nedenle sıcak ortamlarda kalorifer peteklerinin üzerine bir kap su koyarak ortamı nemlendirin. Eğer ısınmak için klima kullanıyorsanız buhar makinesi kullanmayı deneyin.

5. Rüzgarda yüzünüzü kapatın

Rüzgara maruz kaldığımızda hem ısı düşer hem de kuru hava solumak zorunda kalırız. Bu da sinüzit riskini artıran önemli bir faktördür. Bundan dolayı rüzgarlı havalarda yüzünüzü kapalı tutacak şekilde giyinerek burnunuzun kurumasını engelleyin.

6. Sigara tüketmeyin

Sigaranın içinde bulunan birtakım maddeler, burun mokozasına olumsuz şekilde etki ederek bakteri ve virüslerin yerleşmesi için uygun ortamı hazırlar. Bu durum ise üst solunum yollarına davetiye çıkartarak sinüzit riskini artıracağından sigara içmeyin, içilen ortamlardan da uzak durun.

7. Burun yıkaması yapın

Tuzlu ve karbonatlı su yardımıyla sık-sık burun yıkaması yaparak sinüs akıntılarınızı iyice temizleyin. Bunun için gerekli olan karışımı evinizde 1 litre temiz ve ılık suya 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karbonat ekleyerek kendiniz de yapabilirsiniz.

Kaynak: İHA

# HER

15 Şub 2024 - 15:22 Kocaeli/ İzmit- Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.072.890 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Göz enfeksiyonlarında artış mask
Göz enfeksiyonlarında artış
Diş protez laboratuvar hizmeti alınacak mask
Diş protez laboratuvar hizmeti alınacak
3 haftadan fazla süren öksürüğe dikkat! mask
3 haftadan fazla süren öksürüğe dikkat!
Baş ağrıları ne zaman tehlikeli? Bu 5 sinyale dikkat mask
Baş ağrıları ne zaman tehlikeli? Bu 5 sinyale dikkat
Belirtileri influenza ve Covid-19'a benziyor! mask
Belirtileri influenza ve Covid-19'a benziyor!
Oturarak çalışmak erken ölüm riskini yüzde 16 artırıyor mask
Oturarak çalışmak erken ölüm riskini yüzde 16 artırıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL