Hekim-Sen üyesi doktorlar iş bırakıyor

HAKLARINI İSTİYORLAR

Hekim-Sen, “Beyaz Reform” adı altında hükümetin sağlık alanında yaptığı düzenlemeleri yetersizliği, sağlık alanındaki şiddet, malpraktis sorunlarının çözülmemesi, hekimlerin kanuni iş bırakma haklarının mobbing ile ellerinden alınmasını ön görün yasa tasarısına karşı 14 Şubat itibariyle eylemde. Üç günlük eylemlerini Cuma günü iş bırakarak sonlandıracak olan hekimler, taleplerinin yerine gelmesini istedi. Hekim-Sen, tüm vatandaşları yarın hastaneye gelmeyerek sağlık çalışanlarının haklı mücadelesine destek vermesini istedi.

POLİKLİNİK YOK

Cuma günü hekimlerin poliklinik hizmeti vermeyeceğini duyuran Hekim-Sen, servislerde ise çalışmalar aksatılmadan yeterli hekim ve sağlık çalışanı bulundurulma şartı ile eylemlere katılım olacağını kaydetti. Sendika aile sağlığı merkezleri, ADSM ve acillerde de yeşil alanda eyleme katılım olacağını ifade ederek, elektif ameliyatların da olmayacağını belirtti. Mesai saatleri içinde olacak eylemde güvenlik sorunu olmayan üyelerin iş yerlerine gitmesini ancak hizmet vermemelerini isteyen sendika, güvenlik sorunu olanların ise gitmemesini istedi.