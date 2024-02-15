Hekim-Sen üyesi doktorlar iş bırakıyor

HAKLARINI İSTİYORLAR
Hekim-Sen, “Beyaz Reform” adı altında hükümetin sağlık alanında yaptığı düzenlemeleri yetersizliği, sağlık alanındaki şiddet, malpraktis sorunlarının çözülmemesi, hekimlerin kanuni iş bırakma haklarının mobbing ile ellerinden alınmasını ön görün yasa tasarısına karşı 14 Şubat itibariyle eylemde. Üç günlük eylemlerini Cuma günü iş bırakarak sonlandıracak olan hekimler, taleplerinin yerine gelmesini istedi. Hekim-Sen, tüm vatandaşları yarın hastaneye gelmeyerek sağlık çalışanlarının haklı mücadelesine destek vermesini istedi.
POLİKLİNİK YOK
Cuma günü hekimlerin poliklinik hizmeti vermeyeceğini duyuran Hekim-Sen, servislerde ise çalışmalar aksatılmadan yeterli hekim ve sağlık çalışanı bulundurulma şartı ile eylemlere katılım olacağını kaydetti. Sendika aile sağlığı merkezleri, ADSM ve acillerde de yeşil alanda eyleme katılım olacağını ifade ederek, elektif ameliyatların da olmayacağını belirtti. Mesai saatleri içinde olacak eylemde güvenlik sorunu olmayan üyelerin iş yerlerine gitmesini ancak hizmet vermemelerini isteyen sendika, güvenlik sorunu olanların ise gitmemesini istedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sorular - Bence bravo... hekimleri sopalayarak mobbing yaparak ezerek zorla suyunu sıkmak dogru degil..kimse şunu aciklayamiyor..hekime sağlık personeline saldıran zarar veren suçlular neden engellenmiyor neden hapse atılmıyor ? Yine belediyede temizlik görevlisi ile hekim ücreti nasıl yakın olabilir ? Hekimleri ezmenin iyi bir şey sanilmasi yanlis. eylemleri olumlu buluyorum vatandaş olarak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.